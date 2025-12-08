Стратегический российский порт на Черном море забрали у иностранцев и вернули государству. Что известно?

Арбитражный суд обратил в доход государства морской порт Туапсе

В конце ноября Арбитражный суд Краснодарского края обратил в доход государства морской порт Туапсе, удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.

Сегодня суд объяснил, почему решил вернуть порт в собственность государства.

В мотивировочной части решения отмечается, что рыбколхоз и рыбзавод «Родина», которым принадлежала портовая инфраструктура, в 1994 году решили незаконно вывести порт из госвладения. Для этого в декабре того года бывший руководитель колхоза заключил кабальный кредитный договор с Южно-Черноморским коммерческим банком. «Под предлогом невозврата фиктивного долга в 1996 году сторонами заключено мировое соглашение, по которому кредитору передан имущественный комплекс предприятия», — говорится в тексте решения суда.

Уточняется, что кредитный договор был заключен на сумму 2,5 миллиарда рублей с ежемесячной уплатой 190 процентов годовых, а в случае просрочки платежей — 380 процентов. В обеспечение сделки были заложены активы предприятия.

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

В итоге ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» получило три гектара земли, глубоководный причал, производственную базу, логистический и перевалочный комплексы.

Туапсинским портом с 2014 года управляли иностранцы

Также в решении суда сообщается, что портом с 2014 года после нескольких сделок фактически управляли иностранные инвесторы. Его владелец Шахлар Новрузов в декабре того года приобрел 90 обыкновенных акций компании Vonixel Limited с Британских Виргинских островов и передал ей в счет оплаты этих акций 100 процентов долей в уставном капитале Туапсинского порта.

В результате Vonixel Limited получила право распоряжаться 100 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал порта. Управляющей компанией Vonixel Limited является Melverse Limited с Кипра, а ее единственным акционером — компания Alexoria Limited, также с Британских Виргинских островов.

Теперь же суд признал недействительной сделку и договор купли-продажи между Новрузовым и Vonixel Limited. В решении также говорится, что передача порта, «имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», была проведена без предварительного согласования правительственной комиссией (что предусмотрено федеральным законом № 57). Суд также посчитал, что незаконное приобретение долей стратегических предприятий группой лиц с участием иностранного инвестора «противоречит основам правопорядка страны и угрожает ее безопасности».

Помимо Туапсинского порта, у Новрузова и нескольких других ответчиков в пользу государства отобрали также ООО «Предприятие ТМКП», ООО «Дар Фрут» и ООО «Темрюкский морской перегрузочный терминал».

Новрузов сидит в СИЗО по обвинению в попытке хищения недвижимости

Сам Новрузов был арестован 1 сентября. Одного из самых известных представителей азербайджанской диаспоры в Краснодарском крае обвинили в попытке похитить недвижимое имущество стоимостью 919 миллионов рублей. Следствие считает, что злоумышленники, среди которых был Новрузов, предоставили в Прикубанский районный суд поддельное свидетельство о браке, якобы заключенном в Азербайджане. По информации правоохранительных органов, этот документ, на основании которого злоумышленники пытались завладеть активами, оказался поддельным.

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Адвокат Новрузова Алексей Абрамов тогда просил суд смягчить меру пресечения для бизнесмена, отметив, что ему уже 60 лет, он постоянно проживает в Краснодаре, ранее не имел судимостей, оказывал помощь участникам СВО и был награжден медалью «За гражданское мужество».

Позднее Генпрокуратура подала иск к Новрузову, потребовав вернуть государству Туапсинский морской коммерческий порт.