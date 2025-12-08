В конце ноября Арбитражный суд Краснодарского края обратил в доход государства морской порт Туапсе, удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
Сегодня суд объяснил, почему решил вернуть порт в собственность государства.
В мотивировочной части решения отмечается, что рыбколхоз и рыбзавод «Родина», которым принадлежала портовая инфраструктура, в 1994 году решили незаконно вывести порт из госвладения. Для этого в декабре того года бывший руководитель колхоза заключил кабальный кредитный договор с Южно-Черноморским коммерческим банком. «Под предлогом невозврата фиктивного долга в 1996 году сторонами заключено мировое соглашение, по которому кредитору передан имущественный комплекс предприятия», — говорится в тексте решения суда.
Уточняется, что кредитный договор был заключен на сумму 2,5 миллиарда рублей с ежемесячной уплатой 190 процентов годовых, а в случае просрочки платежей — 380 процентов. В обеспечение сделки были заложены активы предприятия.
В итоге ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» получило три гектара земли, глубоководный причал, производственную базу, логистический и перевалочный комплексы.
Туапсинским портом с 2014 года управляли иностранцы
Также в решении суда сообщается, что портом с 2014 года после нескольких сделок фактически управляли иностранные инвесторы. Его владелец Шахлар Новрузов в декабре того года приобрел 90 обыкновенных акций компании Vonixel Limited с Британских Виргинских островов и передал ей в счет оплаты этих акций 100 процентов долей в уставном капитале Туапсинского порта.
В результате Vonixel Limited получила право распоряжаться 100 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал порта. Управляющей компанией Vonixel Limited является Melverse Limited с Кипра, а ее единственным акционером — компания Alexoria Limited, также с Британских Виргинских островов.
Теперь же суд признал недействительной сделку и договор купли-продажи между Новрузовым и Vonixel Limited. В решении также говорится, что передача порта, «имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», была проведена без предварительного согласования правительственной комиссией (что предусмотрено федеральным законом № 57). Суд также посчитал, что незаконное приобретение долей стратегических предприятий группой лиц с участием иностранного инвестора «противоречит основам правопорядка страны и угрожает ее безопасности».
Помимо Туапсинского порта, у Новрузова и нескольких других ответчиков в пользу государства отобрали также ООО «Предприятие ТМКП», ООО «Дар Фрут» и ООО «Темрюкский морской перегрузочный терминал».
Новрузов сидит в СИЗО по обвинению в попытке хищения недвижимости
Сам Новрузов был арестован 1 сентября. Одного из самых известных представителей азербайджанской диаспоры в Краснодарском крае обвинили в попытке похитить недвижимое имущество стоимостью 919 миллионов рублей. Следствие считает, что злоумышленники, среди которых был Новрузов, предоставили в Прикубанский районный суд поддельное свидетельство о браке, якобы заключенном в Азербайджане. По информации правоохранительных органов, этот документ, на основании которого злоумышленники пытались завладеть активами, оказался поддельным.
Адвокат Новрузова Алексей Абрамов тогда просил суд смягчить меру пресечения для бизнесмена, отметив, что ему уже 60 лет, он постоянно проживает в Краснодаре, ранее не имел судимостей, оказывал помощь участникам СВО и был награжден медалью «За гражданское мужество».
Позднее Генпрокуратура подала иск к Новрузову, потребовав вернуть государству Туапсинский морской коммерческий порт.