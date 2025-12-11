В лаборатории российского вуза прогремел взрыв во время испытаний. Есть погибшие и пострадавшие

В лаборатории Пермского политеха произошел взрыв, погибли два человека

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) прогремел взрыв. По предварительной информации, в лаборатории вуза взорвался гидродинамический стенд.

«Сегодня в одном из учебных корпусов политехнического университета случилось ЧП во время лабораторных испытаний», — сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

В результате взрыва пострадали несколько человек, они находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести.

Один из них отказался от госпитализации. Также погибли мужчина и ребенок, предположительно, руководитель предприятия и его восьмилетняя дочь. Еще четыре человека пропали без вести.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На месте происшествия работают следователи. Они назначат судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинскую и пожарно-техническую. В Следственном комитете по Пермскому краю возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК (Причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Взрыв произошел во время испытания гидродинамического стенда

В пресс-службе ПНИПУ подтвердили, что взрыв произошел на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании университета.

В момент происшествия там находились директор завода-разработчика установки и его дочь. По одной из версий, мужчина привел ребенка в лабораторию, чтобы показать испытания.

В министерстве территориальной безопасности региона отметили, что взрыв произошел из-за «нарушения технологического процесса».

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

К происшествию могла привести перегрузка системы

По предварительным данным, причиной взрыва в лаборатории могла стать неисправность в работе гидродинамического стенда, используемого для изучения жидкостей и газов.

Как рассказал источник, ударная волна выбила двери в лаборатории. Также сообщается, что при испытаниях могла быть нарушена техника безопасности — сотрудник раскрутил металлический диск до скорости около 7,9 километра в секунду.

«При испытаниях изделия произошло разрушение колеса турбины. Фрагменты колеса пробили защитные конструкции», — рассказали в университете.