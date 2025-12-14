«Это была кровавая бойня». Еврейский праздник закончился расстрелом десятков людей. Россияне чудом успели спастись и уехать

В Сиднее неизвестные расстреляли собравшихся на празднование Хануки

14 декабря во втором по величине городе Австралии — Сиднее двое мужчин расстреляли людей, собравшихся на мероприятие по случаю иудейского праздника Ханука на городском пляже Бонди. Трагедия унесла жизни 12 человек, около двух десятков получили ранения. Власти страны квалифицировали происшествие как теракт.

Комиссар штата Южный Уэльс Мал Лэньон заявил, что в автомобиле у нападавших также находилось взрывное устройство.

Этот позорный поступок не останется безнаказанным Мал Лэньон комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс

Подробности нападения

Первые сообщения о нападении появились в 18:00 по местному времени (10:00 по московскому). Тогда сообщалось о хлопках и стрельбе по отдыхающим.

Турист из России Тимур, оказавшийся на месте теракта, рассказал подробности стрельбы. По его словам, причиной атаки могла стать ненависть по национальному признаку.

Слышим хлопки, очень громко, но сразу не поняли, откуда Россиянин Тимур случайный очевидец теракта в Сиднее

Он отметил, что отдыхающие начали прятаться в ближайших домах и заведениях, а для эвакуации оставшихся в море серферов власти отправили на место происшествия корабли береговой охраны.

Помимо Тимура, в районе пляжа также находилась россиянка, решившая посетить праздничное мероприятие на пляже Бонди. Она пострадала от действий террористов, ей прострелили руку.

«Дети играли на фестивале. А потом вдруг начался полный хаос, — рассказал один из участников праздника, переживший нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. — Это была кровавая бойня, это была настоящая бойня. Я видел, как дети падали на землю, я видел стариков. Я видел инвалидов. Кровь хлестала повсюду. <…> Последний раз что-то подобное я видел 7 октября. Я никогда не думал, что увижу такое в Австралии».

Двое россиян буквально чудом спаслись во время атаки. Так, во время праздника на пляже находилась пара из Сочи. Россияне покинули праздник за несколько минут до начала стрельбы, так как им надо было ехать в аэропорт.

Фото: Mark Baker / AP

Кроме того, израильская газета The Times of Israel сообщала, что одним из пострадавших стал посланник Хабада раввин Эли Шлангер.

Позже стало известно имя одного из нападавших — Навид Акрам.

Вскоре полиция арестовала еще двоих мужчин во время обысков в доме террористов. Подробности об обвинениях в их адрес не сообщались.

Через время после теракта к нации обратился премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Он осудил нападение, заявив, что окажет всю необходимую поддержку еврейской общине.

Австралия сильнее трусов, которые сегодня напали на невинных людей, Австралия храбрее тех, кто пытается нас запугать Энтони Альбанезе премьер-министр Австралии

Местный житель обезоружил одного из террористов

Вскоре после атаки в интернете начало распространяться видео с тем, как один из горожан без оружия обезвредил нападавшего с дробовиком. Им оказался 43-летний местный житель, владелец фруктового магазина Ахмед аль-Ахмед.

Обезоруженный стрелок отступил и позже был задержан полицией. Сам же Аль-Ахмед получил ранения в область живота. При этом доподлинно неизвестно, кто именно в него выстрелил.

Как на трагедию в Сиднее отреагировали в мире

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал правительство Австралии вместе с его главой Энтони Албанезе после теракта. По его словам, еще задолго до атаки глава израильского кабмина направлял письмо своему австралийскому коллеге с обвинением разжигания «антисемитского конфликта», добавив, что Канберра поощряет «ненависть к евреям».

Мы будем продолжать осуждать тех, кто не осуждает, а поощряет. Мы будем продолжать требовать от них того, что требуется от лидеров свободных наций. Мы не сдадимся, мы не склоним головы, мы будем продолжать бороться, как боролись наши предки Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Опустевший пляж Сиднея после атаки Фото: George Chan / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовал пост с поздравлением и пожеланием еврейским общинам мира во время Хануки. Однако вскоре после сообщений о теракте его попросили «включить телевизор» и удалить обращение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что после атаки находящиеся в Австралии российские дипломаты находятся в контакте с местными властями. Она отметила, что консульство выясняет подробную информацию о наличии граждан России среди пострадавших.