«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». В России ответили на заявление о подготовке НАТО к блокаде Калининграда

Губернатор Беспрозванных на литовском ответил на слова о блокаде Калининграда

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал заявление бывшего заместителя главы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о готовящейся операции НАТО по блокаде города.

Юргелявичус отказался называть город российским названием Калининград, так как считает, что он якобы не имеет отношения к РФ.

Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской области Дариус Юргелявичус Бывший заместитель главы МИД Литвы

Беспрозванных назвал заявление экс-замглавы МИД Литвы необдуманным. В своем ответе Юргелявичусу он использовал литовский язык.

На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir žus Алексей Беспрозванных Губернатор Калининградской области

Фраза означает «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет», она прозвучала в фильме советского режиссера Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».

Калининград назвал возможным поводом для войны России и Евросоюза

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что война между Россией и Евросоюзом могла бы начаться из-за Калининграда. По его словам, если страны ЕС начнут блокаду Калининградской области, Россия будет вынуждена ответить на эту агрессию. Военный эксперт отметил, что с инициативой блокировать доступ к этому российскому региону выступали Польша и страны Балтии.

Россия не хочет ни с кем воевать. Но мы будем вынуждены начать боевые действия, если Калининградская область окажется в полной блокаде Василий Дандыкин Российский военный эксперт

Депутат Государственной Думы Андрей Колесник, в свою очередь, заявил, что в случае блокады Калининграда со стороны НАТО Россия может жестко ответить. По мнению парламентария, подобные обстоятельства грозят третьей мировой войной.

Колесник считает, что планы у альянса уже разработаны. Он заявил, что Россия готова к худшему сценарию.

При необходимости будет нанесен упреждающий удар, если они сумеют нас убедить в том, что они действительно собираются блокировать Калининградскую область. Военная доктрина говорит о том, что блокировка любого субъекта Российской Федерации приводит к войне Андрей Колесник Депутат Государственной Думы

НАТО уличили в подготовке блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области

Дандыкин заявил, что НАТО на учениях Neptune Strike («Удар Нептуна»), которые проходили в сентябре в Балтийском море, отрабатывали элементы блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области. Его точку зрения поддержал военный эксперт Виктор Литовкин, согласно словам которого, в ходе маневров силы НАТО отработают перекрытие торговых путей в Балтийском море.

Политолог Герман Горраис Лопес в ноябре отметил, что возможная морская блокада Калининградской области странами НАТО может обернуться повторением сценария, схожего с Карибским кризисом, и даже началом полномасштабного военного конфликта в Европе.

Если НАТО попытается закрыть Калининграду выход к Балтийскому морю, это может повторить ракетный кризис октября 1962 года, но эпицентром его может стать Калининград Герман Горраис Лопес Политолог

Эксперт считает, что НАТО рассматривает Калининград как одну из приоритетных целей для возможного превентивного удара в случае начала конфликта, так как регион представляет собой идеальную стратегическую площадку для электронного наблюдения и размещения ракетных комплексов.