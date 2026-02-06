Реклама

02:32, 6 февраля 2026Мир

Трамп предложил окончательно похоронить ядерный договор России и США. Что в Вашингтоне предлагают взамен?

Трамп предложил выработать новый договор вместо СНВ-3
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michael Peterson / USAF / Reuters

России и Соединенным Штатам следует не оставлять в силе определенные положения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3), а выработать новое соглашение в данной сфере. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

«Нам следует поручить экспертам работать над новым, улучшенным и модернизированным договором, который может действовать в течение долгого времени в будущем, а не продлевать ДСНВ — сделку, которая была заключена на невыгодных для Соединенных Штатов условиях и которая серьезно нарушается», — призвал Трамп.

СНВ-3 закончился 5 февраля

Российско-американский СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года и каждые пять лет продлевался. Договором было предусмотрено сокращение сторонами ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. Ключевым элементом соглашения стала система взаимных проверок, обмена данными и уведомлений.

В 2021 году Россия и США договорились об очередном продлении срока действия договора до 2026 года. Однако на фоне конфликта на Украине российские инспекторы не смогли получить транзитные визы для поездки в США, и 21 февраля 2023 года президент Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в СНВ-III, позднее он подписал соответствующий закон. Официально договор прекратил действие 5 февраля, впервые более чем за 50 лет Россия и США оказались без действующих юридически обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва испытывает сожаление из-за истечения срока действия ДСНВ. При этом представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона сохранит ответственный, внимательный подход к теме стратегической стабильности в области ядерных вооружений.

РФ и США планируют придерживаться уже неработающего ДСНВ

Журналист Axios Барак Равид выяснил, что Россия и США намерены соблюдать условия ДСНВ на протяжении минимум шести месяцев, договорившись продолжить обсуждение сделки. Неназванный представитель США подтвердил, что стороны договорились придерживаться условий ДСНВ и вести переговоры о заключении уже нового соглашения. При этом он подчеркнул, что юридически договор переподписан не будет.

Первая встреча по будущему соглашению уже состоялась. В начале февраля на саммите в Абу-Даби, помимо украинского вопроса, велись российско-американские переговоры по ядерному вооружению, но какого-либо документа по их итогам подписано не было.

США хотят подключить к новому договору Китай

Отказ США продлить договор СНВ-3 связано с желанием включить в соглашение Китай. Пекин активно расширяет свой ядерный арсенал, по приблизительным подсчетам, сегодня в Поднебесной уже есть более 500 боеголовок, установленных на ядерной триаде (средства доставки наземного, морского и воздушного базирования).

Однако Китай считает свой ядерный потенциал несопоставимым с российским и американским. В связи с этим Пекин не поддерживает идею присоединиться к СНВ.

