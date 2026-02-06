Медведева дала совет фигуристке Петросян

Медведева: Петросян на Олимпийских играх два раза собраться — и сделать

Российская фигуристка Евгения Медведева дала совет Аделии Петросян, которая выступит на Олимпиаде-2026. Она поделилась мнением в эфире шоу «Каток», выпуск которого доступен на YouTube.

Медведева обратила внимание на то, что во время прыжков мышцы Петросян постоянно находятся в тонусе. «У нее мышцы всегда такие, очень сбитые, напряженные. У нее достаточно тонкая грань, и в эту грань нужно попадать. Конкретно на Олимпийских играх два раза собраться — и сделать», — отметила фигуристка.

4 февраля Петросян рассказала о постоянной тяге к сладкому и мучному. По словам спортсменки, ей приходится бороться с этим желанием. «Это жесть. Но ты либо хочешь, либо, как говорила Майя Плисецкая: "Всю жизнь не жрамши"», — сказала Петросян.

Петросян будет единственной представительницей России на Олимпиаде-2026 в женском одиночном катании. Он выступит на турнире в нейтральном статусе. Ранее букмекеры поставили фигуристку на четвертое место в списке претенденток на золото.