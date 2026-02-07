Реклама

00:41, 7 февраля 2026Спорт

Японский спортсмен рассказал о пугающей атмосфере в Олимпийской деревне

Конькобежец Синама: В Олимпийской деревне не хочется выходить на улицу ночью
Владислав Уткин
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Antonio Calanni / AP

Японский конькобежец Тацуя Синама рассказал о пугающей атмосфере в Олимпийской деревне. Его слова приводит Nikkan Sports.

«Олимпийская деревня здесь более компактна, чем в Пекине. Район вокруг нее находится в пригороде. Там царит немного пугающая атмосфера, и из-за этого не хочется выходить на улицу ночью», — сказал Синама.

Синама является бронзовым призером чемпионата мира 2020 года на дистанции 500 метров. Помимо этого, он в том же году выиграл золото мирового первенства в спринтерском многоборье.

Ранее сообщалось о том, что во время матча олимпийского турнира между женскими хоккейными сборными Швеции и Германии в раздевалке шведок сломался туалет. Кроме того, игру между командами Финляндии и Канады перенесли из-за массового заболевания норовирусом у хоккеисток финской команды.

Зимняя Олимпиада-2026 проходит с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина д`Ампеццо. В ней принимают участие 13 российских спортсменов, все они соревнуются в нейтральном статусе.

