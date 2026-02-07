Реклама

17:27, 7 февраля 2026

Журова ответила пожаловавшейся на условия на Олимпиаде дочери Тутберидзе

Депутат Госдумы Журова: Предлагаю пожаловаться на курящих в Олимпийской деревне
Владислав Уткин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова ответила пожаловавшейся на условия на Олимпиаде дочери Этери Тутберидз Диане Дэвис и ее партнеру Глебу Смолкину. Ее цитирует «ВсеПроСпорт».

«В мою бытность, когда я выступала и поехала на свою первую Олимпиаду, тогда люди курили еще в Олимпийской деревне. Предлагаю Диане Дэвис настучать на соседей, пожаловаться организаторам», — сказала Журова.

Депутат отметила, что спортсмены, впервые приезжающие на Олимпиаду, часто остаются разочарованы проживанием в Олимпийской деревне. «Спартанские условия для атлетов на Играх — это обычное дело. Все думают, что раз Олимпиада — большой спортивный праздник, то все должно быть идеально», — добавила Журова.

6 февраля представляющие Грузию Дэвис и Смолкин пожаловались на условия проживания в Олимпийской деревне. Фигуристка заявила, что быт оставляет желать лучшего, а в туалете ее номера пахнет сигаретами. Смолкин отметил, что ему некомфортно находиться в таких условиях.

Ранее, во время матча Олимпиады между женскими хоккейными сборными Швеции и Германии, в раздевалке шведок сломался туалет. Скандинавки обратились к немкам с просьбой воспользоваться их уборной, но те им отказали.

