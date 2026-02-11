Американской горнолыжнице Вонн сделали третью операцию после падения

Горнолыжнице Линдси Вонн сделали третью операцию после падения на Играх

Американской горнолыжнице Линдси Вонн сделали третью операцию на ноге после падения. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Сегодня у меня прошла третья операция, и она была успешной. Сегодня "успех" значит для меня совсем не то, что несколько дней назад. Я иду на поправку, и хотя прогресс медленный, я знаю, что все будет хорошо», — написала Вонн.

41-летняя спортсменка в конце января порвала крестообразную связку, но несмотря на это, решила принять участие в Олимпиаде. 8 февраля, во время соревнований по скоростному спуску, она упала и сломала большеберцовую кость.

Вонн выиграла золотую медаль Олимпиады-2010 в скоростном спуске. Кроме того, она дважды завоевывала бронзовые олимпийские награды, а также дважды побеждала на чемпионатах мира.

Соревнования по горнолыжному спорту на зимней Олимпиаде-2026 проходят с 7 по 18 февраля. В них разыгрывается десять комплектов медалей.