Американской горнолыжнице Вонн сделали третью операцию после падения

Американской горнолыжнице Линдси Вонн сделали третью операцию на ноге после падения. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
«Сегодня у меня прошла третья операция, и она была успешной. Сегодня "успех" значит для меня совсем не то, что несколько дней назад. Я иду на поправку, и хотя прогресс медленный, я знаю, что все будет хорошо», — написала Вонн.
41-летняя спортсменка в конце января порвала крестообразную связку, но несмотря на это, решила принять участие в Олимпиаде. 8 февраля, во время соревнований по скоростному спуску, она упала и сломала большеберцовую кость.
Вонн выиграла золотую медаль Олимпиады-2010 в скоростном спуске. Кроме того, она дважды завоевывала бронзовые олимпийские награды, а также дважды побеждала на чемпионатах мира.
Соревнования по горнолыжному спорту на зимней Олимпиаде-2026 проходят с 7 по 18 февраля. В них разыгрывается десять комплектов медалей.
