Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
22:53, 11 февраля 2026Спорт

Американской горнолыжнице Вонн сделали третью операцию после падения

Владислав Уткин
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Американской горнолыжнице Линдси Вонн сделали третью операцию на ноге после падения. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Сегодня у меня прошла третья операция, и она была успешной. Сегодня "успех" значит для меня совсем не то, что несколько дней назад. Я иду на поправку, и хотя прогресс медленный, я знаю, что все будет хорошо», — написала Вонн.

Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
9 февраля 2026
«У нее сорвало башню от величия» Линдси Вонн — легенда горных лыж. Почему Олимпиада-2026 закончилась для нее страшным падением?
9 февраля 2026

41-летняя спортсменка в конце января порвала крестообразную связку, но несмотря на это, решила принять участие в Олимпиаде. 8 февраля, во время соревнований по скоростному спуску, она упала и сломала большеберцовую кость.

Вонн выиграла золотую медаль Олимпиады-2010 в скоростном спуске. Кроме того, она дважды завоевывала бронзовые олимпийские награды, а также дважды побеждала на чемпионатах мира.

Соревнования по горнолыжному спорту на зимней Олимпиаде-2026 проходят с 7 по 18 февраля. В них разыгрывается десять комплектов медалей.

    Савелий Коростелев

    Алена Крылова

