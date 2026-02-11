Плющенко оценил прокат Гуменника в короткой программе на Олимпиаде

Плющенко назвал средним прокат Гуменника в короткой программе на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил прокат российского фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«"Средний" — именно этим словом можно охарактеризовать прокат Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026. Немножечко не хватило драйва. Видимо, из-за проблем с музыкой, которую пришлось менять», — сказал Плющенко.

Гуменник стал 12-м по результатам короткой программы на Олимпиаде-2026. Таким образом, он сумел квалифицироваться в произвольную программу. Победителем стал американский фигурист русского происхождения Илья Малинин.

Ранее 23-летний Гуменник был вынужден поменять музыкальное сопровождение к короткой программе. У него возникли проблемы с авторскими правами на трек из фильма «Парфюмер». В итоге россиянин изменил музыку и представил программу под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.

Фигуристы-одиночники покажут произвольную программу в пятницу, 13 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.