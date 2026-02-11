Российская саночница рассказала о подарившем ей отличное настроение 13-м месте на ОИ

Саночница Олесик рассказала о подарившем ей отличное настроение 13-м месте на ОИ

Россиянка Дарья Олесик оценила свое выступление на Олимпийских играх — 2026 в Италии, где она в соревнованиях саночниц заняла 13-е место. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка отметила, что результат подарил ей отличное настроение. «Я очень довольна своим результатом и считаю его достойным для дебюта на Олимпийских играх. Я сделала огромный шаг вперед, когда оказалась в этой атмосфере», — заявила Олесик.

Спортсменка заняла 13-е место на дебютной для себя Олимпиаде по итогам четырех попыток. Олимпийской чемпионкой по санному спорту стала немка Юлия Таубиц.

Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. В них принимают участие 13 российских спортсменов, включая Олесик. Все они выступают в нейтральном статусе. В данный момент россияне медалей не завоевали.