Гренландская биатлонистка оценила предложение Трампа о выплате за присоединение к США

Гренландская биатлонистка Слеттемарк президенту США Трампу: Нас нельзя купить

Гренландская биатлонистка Укалек Астри Слеттемарк оценила предложение президента США Дональда Трампа о выплате каждому жителю острова по миллиону долларов за присоединение к Штатам. Ее слова приводит ТАСС.

«Это позор. Нас нельзя купить за деньги. Если мы станем частью Соединенных Штатов, я бы предпочла выступать за Данию или Норвегию. Я никогда не буду выступать за США», — сказала Слеттемарк.

На Олимпиаде-2026 24-летняя Слеттемарк представляет Данию. Она защищает флаг страны вместе с братом биатлонистом Сондре Слеттемарком.

В январе Слеттемарк выступила с критикой Трампа. «Он полный идиот. Трамп не понимает нашу культуру и общество», — отметила биатлонистка.

Ранее Трамп заявил, что НАТО должен помочь США получить Гренландию. По его словам, альянс станет более грозной и эффективной организацией, если остров будет находиться под контролем Соединенных Штатов.