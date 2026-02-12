Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:17, 12 февраля 2026Спорт

Игроки НХЛ захотели переехать из Олимпийской деревни

Владислав Уткин
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Joe Camporeale-Imagn Images / Reuters

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) захотели переехать из Олимпийской деревни. Об этом сообщает Globe and Mail.

Отмечается, что хоккеисты могут перебраться из деревни в гостиницы из-за недостаточного уровня комфорта. Кроме того, их беспокоят случаи заражения норовирусом игроками женских сборных Финляндии и Швейцарии.

Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
9 февраля 2026
Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады
Сегодня

При этом директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады Лука Касаса заявил, что спортсмены довольны условиями проживания в Олимпийской деревне. «Глава Олимпийской деревни подтвердил мне, что деревня полностью заполнена. Еда превосходная, все счастливы. Насколько я знаю, игроки НХЛ всем довольны, как и остальные спортсмены», — цитирует Касасу ТАСС.

Действующим олимпийским чемпионом является команда Финляндии, она проиграла в стартовом матче турнира словакам со счетом 1:4.

Хоккеисты НХЛ принимают участие в Олимпиаде впервые с 2014 года. На Играх в Сочи победу одержала сборная Канады.

