Игроки НХЛ захотели переехать из Олимпийской деревни

Игроки НХЛ могут переехать из Олимпийской деревни из-за недостаточного комфорта

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) захотели переехать из Олимпийской деревни. Об этом сообщает Globe and Mail.

Отмечается, что хоккеисты могут перебраться из деревни в гостиницы из-за недостаточного уровня комфорта. Кроме того, их беспокоят случаи заражения норовирусом игроками женских сборных Финляндии и Швейцарии.

При этом директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады Лука Касаса заявил, что спортсмены довольны условиями проживания в Олимпийской деревне. «Глава Олимпийской деревни подтвердил мне, что деревня полностью заполнена. Еда превосходная, все счастливы. Насколько я знаю, игроки НХЛ всем довольны, как и остальные спортсмены», — цитирует Касасу ТАСС.

Действующим олимпийским чемпионом является команда Финляндии, она проиграла в стартовом матче турнира словакам со счетом 1:4.

Хоккеисты НХЛ принимают участие в Олимпиаде впервые с 2014 года. На Играх в Сочи победу одержала сборная Канады.