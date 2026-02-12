Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
01:38, 12 февраля 2026Спорт

Сборная Швеции по хоккею одержала волевую победу над Италией на Олимпиаде

Сборная Швеции по хоккею со счетом 5:2 обыграла Италию на Олимпиаде
Владислав Уткин
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Hassan Ammar / AP

Сборная Швеции по хоккею одержала волевую победу над Италией на Олимпиаде. Трансляция соревнований ведется в Okko.

Встреча завершилась победой шведов со счетом 5:2. Итальянцы вышли вперед на 5-й минуте усилиями Луки Фриго. Через семь минут Габриэль Ландескуг реализовал буллит, а в концовке первого периода шведская команда повела в счете, отличился Густав Форслинг.

Сборная Италии восстановила паритет на первой минуте второго периода — шайбу забросил Мэтт Брэдли. Шведов снова вывел вперед гол Вильяма Нюландера, а окончательный счет незадолго до концовки встречи установили Мика Зибанежад и Виктор Хедман.

Таким образом, сборная Швеции набрала три очка и вышла на второе место в группе В. Следующий матч она проведет с финнами 13 февраля. Итальянцы в тот же день сыграют со словаками. Оба матча начнутся в 14:10 по московскому времени.

Ранее сборная Словакии обыграла команду Финляндии в стартовом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде. Словаки победили со счетом 4:1.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

