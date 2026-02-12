Сборная Швеции по хоккею одержала волевую победу над Италией на Олимпиаде. Трансляция соревнований ведется в Okko.
Встреча завершилась победой шведов со счетом 5:2. Итальянцы вышли вперед на 5-й минуте усилиями Луки Фриго. Через семь минут Габриэль Ландескуг реализовал буллит, а в концовке первого периода шведская команда повела в счете, отличился Густав Форслинг.
Сборная Италии восстановила паритет на первой минуте второго периода — шайбу забросил Мэтт Брэдли. Шведов снова вывел вперед гол Вильяма Нюландера, а окончательный счет незадолго до концовки встречи установили Мика Зибанежад и Виктор Хедман.
Таким образом, сборная Швеции набрала три очка и вышла на второе место в группе В. Следующий матч она проведет с финнами 13 февраля. Итальянцы в тот же день сыграют со словаками. Оба матча начнутся в 14:10 по московскому времени.
Ранее сборная Словакии обыграла команду Финляндии в стартовом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде. Словаки победили со счетом 4:1.
Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko