Сборная США по хоккею разгромила Латвию в стартовом матче на Олимпиаде-2026

Сборная США по хоккею со счетом 5:1 разгромила Латвию в стартовом матче на ОИ

Мужская сборная США по хоккею разгромила Латвию в стартовом матче на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 12 февраля, и завершилась со счетом 5:1 в пользу американцев. В составе победителей дублем отметился Брок Нельсон, еще по шайбе забросили Тейдж Томпсон, Брэди Ткачук и Остон Мэттьюс.

В первом периоде судьи отменили две шайбы сборной США. В составе сборной Латвии гол на счету Ренарса Крастенбергса.

Ранее на ОИ с крупной победы стартовала сборная Канады. Хоккеисты «кленовых листьев» со счетом 5:0 разгромили Чехию.