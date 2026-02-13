Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:48, 13 февраля 2026Спорт

Тренер сборной России оценил 15-е место Коростелева в гонке с раздельным стартом на ОИ

Бородавко: Ожидали, что в «разделке» на ОИ Коростелев будет в топ-10
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление Савелия Коростелева в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом сообщает Metaratings.

Специалист затруднился однозначно охарактеризовать гонку для россиянина. «Все ожидали большего от Коростелева. Я рассчитывал, что будет выступление за топ-10, это было бы оптимально», — рассказал Бородавко.

Тренер также призвал дождаться масс-старта на 50 километров. «Там Савелий в мощной борьбе может показать хорошую гонку», — заявил Бородавко.

«Разделка» прошла на Олимпиаде ранее в пятницу, 13 февраля. Коростелев финишировал на 15-м месте. Победителю — норвежцу Йоханнесу Клебо — он проиграл больше минуты.

