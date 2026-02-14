Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
21:19, 14 февраля 2026Спорт

Финляндия разгромила Италию со счетом 11:0 на хоккейном турнире Олимпиады

Финляндия разгромила Италию со счетом 11:0 на хоккейном турнире Олимпиады-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Reuters

Сборная Финляндии одержала разгромную победу над национальной командой Италии в матче группового этапа мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. Трансляция велась Okko.

Встреча прошла на арене «Арена Санта-Джулия» в Милане и завершилась со счетом 11:0. Дублями отличились Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Каапо Какко и Йоэль Кивиранта; по шайбе забросили Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа. Это рекордная результативность турнира.

Материалы по теме:
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов. Как прошел шестой день Олимпиады
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов.Как прошел шестой день Олимпиады
13 февраля 2026
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

Финляндия набрала шесть очков и заняла второе место в группе B после Словакии. Италия осталась без очков на последней строчке.

Ранее букмекеры назвали главных фаворитов мужского хоккейного турнира на Олимпиаде. Аналитики посчитали, что сборная США лидирует в гонке за золото с коэффициентом 1,85.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    «Это неприятное чувство»

    Провал фаворита, неожиданное золото и сомнительное судейство. Как прошел турнир фигуристов-одиночников?
    Савелий Коростелев

    Гуменник и Коростелев остались без медалей, а итальянка выступит с положительной допинг-пробой. Как прошел седьмой день Олимпиады

    «Со злым умыслом использовал Игры»

    Украинца выгнали с Олимпиады из-за скандального шлема. Как спортсменов наказывают за политику?
    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Зеленский заявил об уничтожении производственной линии украинских ракет «Фламинго»

    Фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады. Он повторил триумф своего российского тренера и «отомстил» Малинину

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Лидер оппозиции Венесуэлы выступила с резким призывом в адрес России

    ВСУ атаковали Крым

    Режиссер «Слова пацана» намекнул на продолжение сериала

    Журналист резко отреагировал на призыв фон дер Ляйен следовать примеру Украины

    Премьер Дании неожиданно высказалась о «российской угрозе» для Гренландии

    На Западе рассказали о плане побега Зеленского с Украины в Майами

    Названа причина пожара в Сергиевом Посаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok