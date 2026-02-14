Финляндия разгромила Италию со счетом 11:0 на хоккейном турнире Олимпиады

Сборная Финляндии одержала разгромную победу над национальной командой Италии в матче группового этапа мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. Трансляция велась Okko.

Встреча прошла на арене «Арена Санта-Джулия» в Милане и завершилась со счетом 11:0. Дублями отличились Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Каапо Какко и Йоэль Кивиранта; по шайбе забросили Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа. Это рекордная результативность турнира.

Финляндия набрала шесть очков и заняла второе место в группе B после Словакии. Италия осталась без очков на последней строчке.

Ранее букмекеры назвали главных фаворитов мужского хоккейного турнира на Олимпиаде. Аналитики посчитали, что сборная США лидирует в гонке за золото с коэффициентом 1,85.