19:09, 14 февраля 2026Спорт

Песков оценил выступление Гуменника на Олимпиаде

Песков высоко оценил выступление фигуриста Гуменника на Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Lang / Imagn Images / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высоко оценил выступление фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит «Чемпионат».

Представитель Кремля отметил субъективность судейства в фигурном катании. Он подчеркнул, что, по мнению его жены, олимпийской чемпионки Татьяны Навки, россиянин заслуживал места в тройке лидеров. «В любом случае он большой молодец!» — заявил Песков.

На Олимпиаде Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников. У Гуменника в произвольной программе было пять четверных прыжков: флип, лутц, риттбергер и два сальхова в каскадах.

Золото завоевал фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров. Серебряную медаль выиграл японец Юма Кагияма, бронзу — его соотечественник Сюн Сато. Фаворит соревнований, американец Илья Малинин, провалил произвольную программу и финишировал на восьмой позиции.

