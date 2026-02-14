Российская шорт-трекистка вышла в четвертьфинал Олимпиады

Российская шорт-трекиста Алена Крылова вышла в четвертьфинал Олимпийских игр 2026 года в Италии. Трансляция велась Okko.
Спортсменка пришла третьей на дистанции 1000 метров и, благодаря лучшему времени, прошла в следующий этап соревнований.
Материалы по теме:
Четвертьфинальные забеги пройдут 16 февраля. Они начнутся в 13:00 по московскому времени.
Ранее россиянка не смогла выйти в четвертьфинал на дистанции 500 метров. Тогда она упала и не прошла квалификацию.
Крылова — многократная победитель и призер этапов Кубка России.
Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko