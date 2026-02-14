Российская шорт-трекистка вышла в четвертьфинал Олимпиады

Российская шорт-трекистка Алена Крылова вышла в четвертьфинал Олимпиады-2026

Российская шорт-трекиста Алена Крылова вышла в четвертьфинал Олимпийских игр 2026 года в Италии. Трансляция велась Okko.

Спортсменка пришла третьей на дистанции 1000 метров и, благодаря лучшему времени, прошла в следующий этап соревнований.

Четвертьфинальные забеги пройдут 16 февраля. Они начнутся в 13:00 по московскому времени.

Ранее россиянка не смогла выйти в четвертьфинал на дистанции 500 метров. Тогда она упала и не прошла квалификацию.

Крылова — многократная победитель и призер этапов Кубка России.