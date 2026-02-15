Канадцы забросили десять шайб французам на Олимпиаде

Сборная Канады переиграла Францию на Олимпиаде со счетом 10:2

Сборная Канады по хоккею разгромила команду Франции на Олимпиаде со счетом 10:2. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Дублем в составе канадцев отметился Маклин Селебрини. Еще по шайбе забросили Том Уилсон, Девон Тэйвз, Марк Стоун, Кейл Макар, Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Бо Хорват и Брэндон Хагель. В составе французов отличились Флоран Дуэ и Саша Трей.

Благодаря этой победе, канадцы гарантировали себе победу в группе А. У них девять очков после трех матчей при разнице шайб 20:3. Французы остались на последнем, четвертом месте в квартете без набранных баллов. В плей-офф они встретятся с командой, занявшей пятое место в общей турнирной таблице Олимпиады.

Ранее 15 февраля сборная Швейцарии по хоккею обыграла Чехию. Основное время игры завершилось со счетом 3:3. В овертайме победу одержали швейцарцы. Решающий гол на счету Дина Кукана.

Олимпийский хоккейный турнир проходит с 11 по 22 февраля. Действующим победителем Олимпиады является сборная Финляндии, в финале Игр-2022 обыгравшая россиян со счетом 2:1.