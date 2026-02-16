В Италии завершился девятый день Олимпийских игр (ОИ), лидерство в медальном зачете сохранила сборная Норвегии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Всего было разыграно девять комплектов наград. Лидерство в неофициальном медальном зачете после восьмого дня Олимпиады сохранила сборная Норвегии, которая завоевала 12 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград. На второй строчке идут итальянцы (8-4-10) на третьей — команда США (5-8-4). Россияне не были представлены ни в одной дисциплине.
Норвежец Йоханнес Клебо установил исторический рекорд
Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо остается главной звездой нынешней Олимпиады. Пока спортсмен выиграл все четыре гонки, в которых принял участие. 15 февраля сборная Норвегии вместе с Клебо на последнем этапе выиграла мужскую эстафету 4 по 7,5 километра.
Вместе с Клебо олимпийскими чемпионами стали Эмиль Иверсен, Мартин Левстрем Ниенге и Эйнар Хедегарт.
Для лидера норвежской сборной это девятое олимпийское золото в карьере. Он установил рекорд зимних Игр. Ранее Клебо делил первое место по числу побед на Олимпиадах с тремя соотечественниками — биатлонистом Уле‑Эйнаром Бьорндаленом, а также с лыжниками Бьорном Дели и Марит Бьерген.
Сборная Канады разгромила французов, забросив в их ворота 10 шайб
В заключительном матче группового этапа на Олимпиаде канадцы, считающиеся абсолютными фаворитами турнира, отвели душу на французах. Североамериканская сборная победила со счетом 10:2.
Интересно, что равным счет в этом матче был дважды: в самом его начале и в середине первого периода, когда на гол канадца Тома Уилсона ответил Флоран Дуэ. Дальше пошла игра в одни ворота. При том, что сборная Канады забила аж десять раз, больше одной шайбы в их составе забросил всего один игрок — Маклин Селебрини.
Сборная США, также считающаяся претендентом на золото, выиграла свой заключительный матч на групповом этапе. Американцы разгромили команду Германии со счетом 5:1.
Стала известна сетка плей-офф хоккейного турнира
Канадцы и американцы вышли в четвертьфиналы напрямую. К ним присоединились команды Словакии и Финляндии. Словаки также заняли первое место в своей группе, а финны стали лучшей из команд, финишировавших вторыми. Остальные команды сыграют в квалификационном раунде.
В данный момент сетка плей-офф выглядит следующим образом:
Канада — Чехия/Дания США — Швеция/Латвия Словакия — Германия/Франция Финляндия — Швейцария/Италия
Нидерландская конькобежка Кок установила новый олимпийский рекорд
15 февраля конькобежки разыгрывали медали на дистанции 500 метров. Фаворитками здесь были две представительницы Нидерландов — Фемке Кок и Ютта Леердам. Девушки уже подарили болельщикам шоу на этой Олимпиаде: 9 февраля Кок установила олимпийский рекорд на дистанции 1000 метров, но продержалось ее достижение совсем немного. Уже через пару минут его превзошла Леердам, оставившая соотечественницу без золота.
Кок жаждала реванша, тем более 500 метров — ее коронная дистанция. Но на этот раз темп задала Леердам, сохранявшая лидерство до последнего забега, в котором и участвовала ее подруга по команде. Фемке показала отличный разгон и сохранила темп до финиша. На этот раз ее результат остался непревзойденным.
Леердам получила серебро (+0,66 секунды), бронзу выиграла японка Михо Такаги (+0,78). Интересно, что она же взяла бронзовую медаль и на дистанции 1000 метров.