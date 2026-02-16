Золотая серия норвежца Клебо, 10 шайб сборной Канады и новый олимпийский рекорд в конькобежном спорте. Как прошел девятый день Игр

Норвежцы продолжили лидировать в медальном зачете после девятого дня Олимпиады

В Италии завершился девятый день Олимпийских игр (ОИ), лидерство в медальном зачете сохранила сборная Норвегии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно девять комплектов наград. Лидерство в неофициальном медальном зачете после восьмого дня Олимпиады сохранила сборная Норвегии, которая завоевала 12 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград. На второй строчке идут итальянцы (8-4-10) на третьей — команда США (5-8-4). Россияне не были представлены ни в одной дисциплине.

Норвежец Йоханнес Клебо установил исторический рекорд

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо остается главной звездой нынешней Олимпиады. Пока спортсмен выиграл все четыре гонки, в которых принял участие. 15 февраля сборная Норвегии вместе с Клебо на последнем этапе выиграла мужскую эстафету 4 по 7,5 километра.

Вместе с Клебо олимпийскими чемпионами стали Эмиль Иверсен, Мартин Левстрем Ниенге и Эйнар Хедегарт.

Для лидера норвежской сборной это девятое олимпийское золото в карьере. Он установил рекорд зимних Игр. Ранее Клебо делил первое место по числу побед на Олимпиадах с тремя соотечественниками — биатлонистом Уле‑Эйнаром Бьорндаленом, а также с лыжниками Бьорном Дели и Марит Бьерген.

Йоханнес Клебо Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Сборная Канады разгромила французов, забросив в их ворота 10 шайб

В заключительном матче группового этапа на Олимпиаде канадцы, считающиеся абсолютными фаворитами турнира, отвели душу на французах. Североамериканская сборная победила со счетом 10:2.

Фото: Hassan Ammar / AP

Интересно, что равным счет в этом матче был дважды: в самом его начале и в середине первого периода, когда на гол канадца Тома Уилсона ответил Флоран Дуэ. Дальше пошла игра в одни ворота. При том, что сборная Канады забила аж десять раз, больше одной шайбы в их составе забросил всего один игрок — Маклин Селебрини.

Сборная США, также считающаяся претендентом на золото, выиграла свой заключительный матч на групповом этапе. Американцы разгромили команду Германии со счетом 5:1.

Стала известна сетка плей-офф хоккейного турнира

Канадцы и американцы вышли в четвертьфиналы напрямую. К ним присоединились команды Словакии и Финляндии. Словаки также заняли первое место в своей группе, а финны стали лучшей из команд, финишировавших вторыми. Остальные команды сыграют в квалификационном раунде.

В данный момент сетка плей-офф выглядит следующим образом:

Канада — Чехия/Дания США — Швеция/Латвия Словакия — Германия/Франция Финляндия — Швейцария/Италия

Нидерландская конькобежка Кок установила новый олимпийский рекорд

15 февраля конькобежки разыгрывали медали на дистанции 500 метров. Фаворитками здесь были две представительницы Нидерландов — Фемке Кок и Ютта Леердам. Девушки уже подарили болельщикам шоу на этой Олимпиаде: 9 февраля Кок установила олимпийский рекорд на дистанции 1000 метров, но продержалось ее достижение совсем немного. Уже через пару минут его превзошла Леердам, оставившая соотечественницу без золота.

Фото: Ben Curtis / AP

Кок жаждала реванша, тем более 500 метров — ее коронная дистанция. Но на этот раз темп задала Леердам, сохранявшая лидерство до последнего забега, в котором и участвовала ее подруга по команде. Фемке показала отличный разгон и сохранила темп до финиша. На этот раз ее результат остался непревзойденным.

новый олимпийский рекорд в конькобежном спорте на дистанции 500 метров 36,49 секунды

Леердам получила серебро (+0,66 секунды), бронзу выиграла японка Михо Такаги (+0,78). Интересно, что она же взяла бронзовую медаль и на дистанции 1000 метров.