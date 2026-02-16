В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

00:34, 16 февраля 2026Спорт

Норвежских лыжников наказали за нарушение правил на Олимпиаде

Сборную Норвегии по лыжам наказали за выход техника на трассу после ее закрытия
Владислав Уткин

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Норвежских лыжников наказали за нарушение правил на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает VG.

Один из техников норвежской команды вышел на трассу в момент, когда она уже была закрыта. Таким образом, сборная Норвегии нарушила правила тестирования лыж перед гонкой. Она будет лишена одного сервисного биба во время командного спринта. Гонка пройдет в среду, 18 февраля, и начнется в 11:45 по московскому времени.

Норвежская команда ответила на претензию со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В ее заявлении указывается, что техник не понял, во сколько закрывается трасса. Позднее он осознал ошибку и связался с FIS, чтобы извиниться за произошедшее, но наказание все же было наложено.

15 февраля норвежские лыжники победили в мужской эстафете. Благодаря этому результату Йоханнес Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом. Он побил рекорд зимних Олимпиад по количеству заработанных золотых медалей.

