07:30, 17 февраля 2026

Шипулин назвал условие возврата золотой медали Олимпиады-2014

Шипулин: Готов отдать все медали, чтобы российским атлетам вернули флаг и гимн
Владислав Уткин

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Бывший биатлонист Антон Шипулин назвал условие возврата золотой медали за победу в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Если для того, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) и международные федерации вернули нашим спортсменам флаг и гимн, перестали их унижать нейтральным статусом, нужно вернуть медали, я готов отдать все свои медали», — написал Шипулин.

Также Шипулин отреагировал на мнение, что российских спортсменов и в дальнейшем не будут допускать на международные соревнования в случае, если он не вернет медаль. «Давайте честно: мы все помним, когда наших спортсменов отстранили. И тогда было нарушено главное правило — спорт вне политики», — добавил бывший биатлонист.

Ранее Шипулин сообщил, что не собирается возвращать медаль за победу на Олимпиаде-2014. В сентябре 2025 года Шипулина, а также Алексея Волкова, Дмитрия Малышко и Евгения Устюгова лишили золота Игр в Сочи, которое они добыли в эстафетной гонке.

