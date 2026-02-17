Реклама

10:03, 17 февраля 2026Спорт

Гуменник отреагировал на критику украинского соперника в его адрес на Олимпиаде

Гуменник: Марсак — хороший парень, просто позиция федерации такая
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: РИА Новости

Российский фигурист Петр Гуменник отреагировал на критику соперника с Украины на Олимпиаде-2026 Кирилла Марсака в свой адрес. Об этом сообщает Sport24.

Гуменник отметил, что считает Марсака хорошим парнем. «Мне кажется, это просто позиция федерации такая, а спортсмен не может никак пойти против позиции федерации», — добавил фигурист. Он также отметил, что Марсак с ним здоровался, а в раздевалке у них не было никаких проблем.

Перед стартом короткой программы Марсак заявил, что ему неприятно соревноваться с Гуменником. После произвольной программы украинец объяснил свое провальное выступление присутствием россиянина.

После короткой программы Марсак шел на 11-м месте, в то время как Гуменник расположился на 12-й позиции. После произвольной программы российский спортсмен опередил соперника с Украины, набрав в общей сложности 271,24 балла и став шестым, против 224,17 балла, принесших Марсаку 19-й результат.

