В Италии завершился десятый день Олимпийских игр (ОИ), лидерство в медальном зачете сохранила сборная Норвегии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Всего было разыграно шесть комплектов наград. Лидерство в неофициальном медальном зачете после восьмого дня Олимпиады сохранила сборная Норвегии, которая завоевала 12 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых наград. На второй строчке идут итальянцы (8-4-11), на третьей — американцы (6-8-5).
Россияне были представлены в двух дисциплинах — шорт-треке и горнолыжном спорте.
Российские спортсмены снова остались без медалей
На Олимпийских играх дебютировал российский горнолыжник Семен Ефимов. Он выступил в слаломе, в первой попытке спортсмен выступал под 42-м номером. Старт проходил при тяжелых погодных условиях, перед Ефимовым не смог финишировать 21 спортсмен. Россиянин также не завершил выступление, сойдя с дистанции после первой отсечки. Таким образом, он не смог принять участие во второй попытке и побороться за медали. На этом выступление Ефимова на нынешней Олимпиаде закончено.
Российская шорт-трекистка Алена Крылова преодолела 1/4 финала на дистанции 1000 метров. Спортсменка оказалась на льду после контакта с китаянкой Чжан Чутун. После окончания забега судьи посмотрели видеоповтор и приняли решение дисквалифицировать представительницу Китая за нарушение правил, что вывело россиянку в полуфинал.
В полуфинале Крылова снова упала, на этот раз без помощи соперниц. Россиянка финишировала пятой и осталась за бортом главного финала. В утешительном финале она заняла четвертое место и закончила выступление на Играх.
50 горнолыжников сошли с дистанции в слаломе
Помимо россиянина Ефимова в первой попытке до финиша не добрались сразу 49 спортсменов. Причиной стал сильный снегопад, затруднивший прохождение трассы.
После первой попытки лидировал норвежец Атле Ли Макграт. К началу второй попытки погода наладилась, но Макграт допустил грубую ошибку и сошел с дистанции. Сначала раздосадованный норвежский спортсмен полежал в сугробе, а потом просто ушел в лес.
Золото завоевал швейцарец Лоик Мейар, серебро ушло австрийцу Фабио Гштрайну, бронза — еще одному норвежцу Хенрику Кристофферсену. А Макграт все же отыскался на финише. После окончания соревнований он не скрывал разочарования.
Понадобится время, чтобы оправиться от всего этого. Мне действительно нужна помощь. С этим очень трудно справиться психологически
Аделия Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян провела первую тренировку на олимпийском льду. Накануне 18-летняя спортсменка пропустила занятие. Но на этот раз все прошло штатно, ее сопровождали Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.
После тренировки Петросян дала короткий комментарий журналистам. «Настроение отличное», — приводит слова фигуристки ТАСС.
Тутберидзе значится тренером Петросян в заявке на олимпийский турнир в женском одиночном катании. Помимо нее в команду российской спортсменки входят Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Фигуристки представят короткую программу уже 17 февраля.
Саночник Репилов рассказал об отношении к российским спортсменам на Олимпиаде
Саночник Павел Репилов рассказал об отношении к российским спортсменам на Олимпиаде. По его словам, после допуска на международные турниры, иностранные атлеты относились к россиянам все более и более дружелюбно. Репилов отметил, что на Играх в Италии царит дружеская атмосфера.
Ребята стали более приветливыми, расслабились в отношении с нами. Может быть, поначалу такое отношение было связано с тем, что нас не было почти четыре года, они отвыкли от нас
Кроме того, Репилов сообщил, что иностранцы не позволяли в его адрес никаких выпадов. На нынешней Олимпиаде россиянин занял 14-е место в одиночных санях.