Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес и досадное падение российской конькобежки. Как прошел десятый день Игр

Норвежцы продолжили лидировать в медальном зачете после десятого дня Олимпиады

В Италии завершился десятый день Олимпийских игр (ОИ), лидерство в медальном зачете сохранила сборная Норвегии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно шесть комплектов наград. Лидерство в неофициальном медальном зачете после восьмого дня Олимпиады сохранила сборная Норвегии, которая завоевала 12 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых наград. На второй строчке идут итальянцы (8-4-11), на третьей — американцы (6-8-5).

Россияне были представлены в двух дисциплинах — шорт-треке и горнолыжном спорте.

Российские спортсмены снова остались без медалей

На Олимпийских играх дебютировал российский горнолыжник Семен Ефимов. Он выступил в слаломе, в первой попытке спортсмен выступал под 42-м номером. Старт проходил при тяжелых погодных условиях, перед Ефимовым не смог финишировать 21 спортсмен. Россиянин также не завершил выступление, сойдя с дистанции после первой отсечки. Таким образом, он не смог принять участие во второй попытке и побороться за медали. На этом выступление Ефимова на нынешней Олимпиаде закончено.

Российская шорт-трекистка Алена Крылова преодолела 1/4 финала на дистанции 1000 метров. Спортсменка оказалась на льду после контакта с китаянкой Чжан Чутун. После окончания забега судьи посмотрели видеоповтор и приняли решение дисквалифицировать представительницу Китая за нарушение правил, что вывело россиянку в полуфинал.

Алена Крылова (справа) Фото: Санто Стефано / РИА Новости

В полуфинале Крылова снова упала, на этот раз без помощи соперниц. Россиянка финишировала пятой и осталась за бортом главного финала. В утешительном финале она заняла четвертое место и закончила выступление на Играх.

50 горнолыжников сошли с дистанции в слаломе

Помимо россиянина Ефимова в первой попытке до финиша не добрались сразу 49 спортсменов. Причиной стал сильный снегопад, затруднивший прохождение трассы.

После первой попытки лидировал норвежец Атле Ли Макграт. К началу второй попытки погода наладилась, но Макграт допустил грубую ошибку и сошел с дистанции. Сначала раздосадованный норвежский спортсмен полежал в сугробе, а потом просто ушел в лес.

Фото: John Locher / AP

Золото завоевал швейцарец Лоик Мейар, серебро ушло австрийцу Фабио Гштрайну, бронза — еще одному норвежцу Хенрику Кристофферсену. А Макграт все же отыскался на финише. После окончания соревнований он не скрывал разочарования.

Понадобится время, чтобы оправиться от всего этого. Мне действительно нужна помощь. С этим очень трудно справиться психологически Атле Ли Макграт

Аделия Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян провела первую тренировку на олимпийском льду. Накануне 18-летняя спортсменка пропустила занятие. Но на этот раз все прошло штатно, ее сопровождали Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

После тренировки Петросян дала короткий комментарий журналистам. «Настроение отличное», — приводит слова фигуристки ТАСС.

Даниил Глейхенгауз, Аделия Петросян и Этери Тутберидзе Фото: РИА Новости

Тутберидзе значится тренером Петросян в заявке на олимпийский турнир в женском одиночном катании. Помимо нее в команду российской спортсменки входят Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Фигуристки представят короткую программу уже 17 февраля.

Саночник Репилов рассказал об отношении к российским спортсменам на Олимпиаде

Саночник Павел Репилов рассказал об отношении к российским спортсменам на Олимпиаде. По его словам, после допуска на международные турниры, иностранные атлеты относились к россиянам все более и более дружелюбно. Репилов отметил, что на Играх в Италии царит дружеская атмосфера.

Ребята стали более приветливыми, расслабились в отношении с нами. Может быть, поначалу такое отношение было связано с тем, что нас не было почти четыре года, они отвыкли от нас Павел Репилов

Кроме того, Репилов сообщил, что иностранцы не позволяли в его адрес никаких выпадов. На нынешней Олимпиаде россиянин занял 14-е место в одиночных санях.