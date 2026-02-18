Реклама

23:51, 18 февраля 2026

Плющенко назвал условие для борьбы Петросян за золото Олимпиады

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Зимняя Олимпиада-2026:

Фото: РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал условие для борьбы российской фигуристки Аделии Петросян за золотую награду Олимпийских игр 2026 года в Италии. Его слова приводит «Спорт-экспресс».

Плющенко заявил, что спортсменке в произвольной программе 19 февраля обязательно нужны четверные прыжки, в идеале — два тулупа. «Без этого не обойтись. Теперь главное — проявить характер и подтвердить статус лидера сборной России», — посчитал он.

Петросян заняла пятое место по итогам короткой программы с 72,89 балла. Россиянка выступила второй среди всех спортсменок, она откатала короткую программу без падений.

На Олимпиаде-2026 выступают 13 россиян в нейтральном статусе. Пока никому из них не удалось завоевать медаль.

