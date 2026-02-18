В Samsung отреагировали на отказ дарить россиянам эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде

В Samsung отреагировали на отказ дарить россиянам эксклюзивные смартфоны компании на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.
В Samsung заявили, что не принимают решений о распределении своих устройств на Олимпиаде. По всем вопросам, связанным с правом на получение устройств или решениями о их распределении, лучше всего обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) для подтверждения и получения рекомендаций.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, почему не смог вручить эксклюзивные мобильные телефоны российским спортсменам на Играх-2026. В МОК заявили, что атлетам из определенных стран, включая Россию, запрещено дарить гаджеты.
До этого российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что он и его партнеры по сборной в Италии не получили эксклюзивные смартфоны, предназначенные для олимпийцев. «Всем раздали Samsung, а нам — только шампунь и зубную пасту», — заявил он.
