Гуменника не пригласили на показательные, Клебо побил рекорд Латыниной, россиян оставили без сувениров. Как прошел 12-й день Игр

Норвежцы продолжили лидировать в медальном зачете после 12-го дня Олимпиады

В Италии завершился 12-й день Олимпийских игр (ОИ), лидерство в медальном зачете сохранила сборная Норвегии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно девять комплектов наград. Лидерство в неофициальном медальном зачете после 12-го дня Олимпиады сохранила сборная Норвегии, которая завоевала 15 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград. На второй строчке идут итальянцы (9-5-12), на третьей — американцы (7-11-6).

Петра Гуменника не пригласили на гала-вечер

Российский фигурист Петр Гуменник не примет участие в показательных выступлениях. При этом за два дня до этого сообщалось, что спортсмен получил приглашение на шоу.

Журналист Владислав Жуков отметил отсутствие имени спортсмена в стартовом протоколе среди мужчин-одиночников. В списке участников значатся Илья Малинин (США), Михаил Шайдоров (Казахстан), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Чха Чжун Хван (Корея), Даниэль Грассль (Италия), а также японцы Юма Кагияма и Шун Сато.

Ранее ожидалось, что Гуменник выступит на гала-вечере. Он должен был представить номер в костюме Оптимуса Прайма — героя фильма «Трансформеры». Некоторые пользователи сети усмотрели в его наряде отсылку к триколору и остались недовольны этим.

Я привез с собой костюм. Он такой большой, но я все равно решил, что должен в Милане при возможности показать этот номер Петр Гуменник

На Олимпиаде Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников. В произвольной программе фигуриста было пять четверных прыжков: флип, лутц, риттбергер и два сальхова в каскадах. Золото завоевал Шайдоров. Серебряную медаль выиграл Кагияма, бронзу — Сато. Фаворит соревнований Малинин провалил произвольную программу и финишировал на восьмой позиции.

Йоханнес Клебо побил собственный исторический рекорд

Норвежский лыжник вместе с соотечественником Эйнаром Хедегартом стал победителем в командном спринте. Вторыми финишировали американцы Бен Огден и Гус Шумахер, уступившие норвежцам 1,4 секунды. Тройку сильнейших замкнули итальянцы Элиа Барп и Федерико Пеллегрино (+3,4 секунды).

Йоханнес Клебо. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Клебо стал десятикратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом Игр в Милане. Спортсмен обошел гимнастку Ларису Латынину, пловчиху Кэти Ледеки, бегуна Пааво Нурми и пловца Марка Спитца, на счету которых по девять наград. Впереди Клебо лишь пловец Майкл Фелпс — 23 золота.

Шестое золото на этих Играх норвежец может завоевать в марафоне 21 февраля. В гонке примет участие россиянин Савелий Коростелев.

Стали известны первые полуфиналисты в хоккейном турнире

В четвертьфинальных матчах сборная Словакии одержала победу над национальной командой Германии (6:2), а сборная Финляндии — над Швейцарией (3:2, OT). Сборная Канады с трудом разобралась с чехами, выиграв в овертайме — 4:3. По ходу матча команда потеряла капитана Сидни Кросби, который получил травму и ушел в раздевалку во втором периоде.

Фото: James Lang / Reuters

Позднее сборная США встретится со Швецией. Полуфинальные пары будут образованы на основе рейтинга команд.

Основными фаворитами турнира считаются команды США и Канады. На Олимпиаде впервые за 12 лет выступают игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему оставили россиян без смартфонов

В организации заявили, что атлетам из определенных стран, включая Россию, запрещено дарить гаджеты. Причиной стали требования действующего законодательства. При этом в МОК подчеркнули, что обеспечили всем участникам Игр доступ к важной информации о соревнованиях и олимпийским сервисам.

Всем раздали Samsung, а нам — только шампунь и зубную пасту Никита Филиппов

Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что он и его партнеры по сборной в Италии не получили эксклюзивные смартфоны, предназначенные для олимпийцев. Депутат Госдумы Светлана Журова назвала случившееся вопросом политики компании-спонсора, которая делает подарки.