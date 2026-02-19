Реклама

07:51, 19 февраля 2026Спорт

Раскрыта причина дефицита презервативов в Олимпийской деревне

На онлайн-площадках возник ажиотаж вокруг презервативов с Олимпиады-2026
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Holiday.Photo.Top / Shutterstock / Fotodom  

В Италии на онлайн-площадках возник спекулятивный ажиотаж вокруг бесплатных презервативов с брендингом Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, стоимость одного изделия в брендированной упаковке достигает 105 евро. Таким образом раскрыта причина дефицита презервативов в Олимпийской деревне.

13 февраля появилась информация, что в Олимпийской деревне закончились 10 тысяч бесплатных презервативов для спортсменов. При этом на летних Олимпийских играх в Париже два года назад атлетам выделили около 300 тысяч средств контрацепции.

Зимняя Олимпиада-2026 проходит в итальянских городах Милан и Кортина д`Ампеццо с 6 по 22 февраля. В ней участвуют 13 спортсменов из России, все они соревнуются в нейтральном статусе.

