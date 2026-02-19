Реклама

18:09, 19 февраля 2026Спорт

Россия обошла 70 стран в медальном зачете Олимпиады благодаря серебру Филиппова

Россия обошла 70 стран в медальном зачете ОИ благодаря серебру Никиты Филиппова
Алексей Гусев
СюжетЗимние Олимпийские игрыЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сборная России делит с Грузией 25-е место в общекомандном медальном зачете на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает «Чемпионат».

Это стало возможно благодаря серебряной медали ски-альпиниста Никиты Филиппова в спринте. Теперь в активе и российских, и грузинских спортсменов по одному серебру. Россия обошла 70 стран в медальном зачете.

Первую строчку сохраняют норвежцы. В их активе 16 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград.

Де-юре сборная России не принимает участия в Олимпиаде-2026. Страну на Играх в Италии представляют 13 спортсменов в нейтральном статусе. Пока никому из них, кроме Филиппова, не удалось попасть в число призеров соревнований.

