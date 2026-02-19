Стало известно о сокращении количества экипировки для россиян на Олимпиаде

На Олимпиаде в Италии россиянам дали в пять раз меньше экипировки, чем в Пекине

Стало известно о сокращении количества экипировки для россиян на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что при заселении в Олимпийскую деревню каждый российский спортсмен получил комплект экипировки из 13 единиц. Четыре года назад, на Олимпиаде в Пекине, россияне получили по 68 единиц.

Кроме того, на одежде и обуви отсутствовали бирки с указанием производителя. «Даже на подошвах кроссовок лейбл заклеен черной лентой, которую невозможно оторвать», — рассказала одна из российских спортсменок.

Участники Олимпиады в Италии получили от Международного олимпийского комитета (МОК) комплект, куда входили теплая двухцветная пуховая куртка с капюшоном, теплая флисовая кофта, штаны бирюзового и черного цветов, две футболки, легкая кофта, белая матерчатая шапка и черные перчатки, белые утепленные кроссовки в коробке, один комплект термобелья и небольшой рюкзак. Из-за санкций у россиян не было возможности экипироваться дома.

Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что МОК не выдал россиянам смартфоны, которые получили спортсмены других сборных. По его словам, российские атлеты получили только шампунь и зубную пасту.