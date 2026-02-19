Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:42, 19 февраля 2026Спорт

Стало известно о сокращении количества экипировки для россиян на Олимпиаде

На Олимпиаде в Италии россиянам дали в пять раз меньше экипировки, чем в Пекине
Владислав Уткин
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Claudia Greco / Reuters

Стало известно о сокращении количества экипировки для россиян на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что при заселении в Олимпийскую деревню каждый российский спортсмен получил комплект экипировки из 13 единиц. Четыре года назад, на Олимпиаде в Пекине, россияне получили по 68 единиц.

Материалы по теме:
«Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?
«Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?
18 февраля 2026
Гуменника не пригласили на показательные, Клебо побил рекорд Латыниной, россиян оставили без сувениров. Как прошел 12-й день Игр
Гуменника не пригласили на показательные, Клебо побил рекорд Латыниной, россиян оставили без сувениров. Как прошел 12-й день Игр
Сегодня

Кроме того, на одежде и обуви отсутствовали бирки с указанием производителя. «Даже на подошвах кроссовок лейбл заклеен черной лентой, которую невозможно оторвать», — рассказала одна из российских спортсменок.

Участники Олимпиады в Италии получили от Международного олимпийского комитета (МОК) комплект, куда входили теплая двухцветная пуховая куртка с капюшоном, теплая флисовая кофта, штаны бирюзового и черного цветов, две футболки, легкая кофта, белая матерчатая шапка и черные перчатки, белые утепленные кроссовки в коробке, один комплект термобелья и небольшой рюкзак. Из-за санкций у россиян не было возможности экипироваться дома.

Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что МОК не выдал россиянам смартфоны, которые получили спортсмены других сборных. По его словам, российские атлеты получили только шампунь и зубную пасту.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины. Как прошел 11-й день Игр

    «Это неприятное чувство»

    Провал фаворита, неожиданное золото и сомнительное судейство. Как прошел турнир фигуристов-одиночников?

    «Со злым умыслом использовал Игры»

    Украинца выгнали с Олимпиады из-за скандального шлема. Как спортсменов наказывают за политику?
    Еще материалы цикла
    Последние новости

    «Он не понимает Путина и Трампа». Бывший президент Украины указал на ошибки Зеленского в переговорах

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    На Украине заподозрили Россию в подготовке ликвидации ряда публичных лиц

    Внучка экс-президента Узбекистана показала откровенное фото с женихом

    Масштабы использования сервиса «второй руки» оценили

    В России прокомментировали иск экс-замминистра обороны Иванова об отправке на СВО

    ВСУ уличили в сокрытии иностранных пилотов

    В Кремле высказались о месте и дате проведения новых переговоров по Украине

    Российская полиция оказалась за гранью своих возможностей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok