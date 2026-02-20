Реклама

15:57, 20 февраля 2026Спорт

МОК не стал наказывать голландскую конькобежку за демонстрацию нижнего белья

МОК не стал наказывать конькобежку Лердам за показ бюстгальтера после финиша
Владислав Уткин
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Yves Herman / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал наказывать нидерландскую конькобежку Ютту Лердам за демонстрацию нижнего белья после финиша на дистанции 1000 метров на Олимпиаде. Об этом сообщает Sport24.

«Я не эксперт, но конькобежцы, насколько я понимаю, часто расстегивают костюм сразу после проката. Они делают это, поскольку костюм должен сидеть очень плотно. Так что это обычное поведение, а не маркетинговая уловка», — сказала маркетинговый директор МОК Анна-Софи Воумард.

Лердам выиграла Олимпиаду на дистанции 1000 метров. После финиша она расстегнула комбинезон и обнажила бюстгальтер Nike. Фотографии спортсменки попали в СМИ, а Nike представила их почти 300 миллионам подписчиков в соцсетях. Таким образом, она заработала около миллиона долларов.

Ранее Лердам оконфузилась, случайно порвав костюм в районе ягодиц. Во время отбора на Олимпиаду в декабре 2025 года она упала на дистанции 1000 метров и врезалась в борт. Камеры запечатлели, как костюм порвался на ее ягодицах.

