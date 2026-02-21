Гуменник остался без эксклюзивного смартфона на Олимпиаде после поломки личного телефона

Российский фигурист Петр Гуменник остался без эксклюзивного смартфона на Олимпийских играх 2026 года, несмотря на поломку личного телефона. Об этом он рассказал в интервью Okko.

«Мой основной телефон в качестве протеста отказался работать. Думал, теперь должны дать новый. Но пока ничего не изменилось», — рассказал спортсмен.

Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не выдал россиянам смартфоны, которые получили спортсмены других сборных. По его словам, российские атлеты получили только шампунь и зубную пасту.

Позже в МОК пояснили, что среди некоторых спортсменов, в том числе из России, запрещено распространять устройства. При этом в организации пообещали приложить все усилия для обеспечения всех спортсменов-участников зимних Олимпийских игр важной информацией о соревнованиях.