Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:32, 21 февраля 2026Спорт

Гуменник остался без эксклюзивного смартфона на Олимпиаде после поломки личного телефона

Гумменику на Олимпиаде не дали смартфон, несмотря на поломку личного телефона
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: РИА Новости

Российский фигурист Петр Гуменник остался без эксклюзивного смартфона на Олимпийских играх 2026 года, несмотря на поломку личного телефона. Об этом он рассказал в интервью Okko.

«Мой основной телефон в качестве протеста отказался работать. Думал, теперь должны дать новый. Но пока ничего не изменилось», — рассказал спортсмен.

Материалы по теме:
«Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?
«Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?
18 февраля 2026
Первая медаль России, роковое падение Петросян и секс-марафон за победу в лыжной гонке. Как прошел 13-й день Олимпиады
Первая медаль России, роковое падение Петросян и секс-марафон за победу в лыжной гонке.Как прошел 13-й день Олимпиады
19 февраля 2026

Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не выдал россиянам смартфоны, которые получили спортсмены других сборных. По его словам, российские атлеты получили только шампунь и зубную пасту.

Позже в МОК пояснили, что среди некоторых спортсменов, в том числе из России, запрещено распространять устройства. При этом в организации пообещали приложить все усилия для обеспечения всех спортсменов-участников зимних Олимпийских игр важной информацией о соревнованиях.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали город в Удмуртии, пострадали более десяти человек. Регион отдален от границы на 1400 километров

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

    Россиянам назвали способы защититься от слежки смартфонов

    Гуменник остался без эксклюзивного смартфона на Олимпиаде после поломки личного телефона

    Внедорожник с женщиной и ребенком наполовину провалился под лед Байкала

    Трехдневный траур объявили в округе Приамурья из-за страшной катастрофы

    Врач предупредил об «усыхании» мозга из-за алкоголя

    Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо в ее квартире в столице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok