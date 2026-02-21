Реклама

21:12, 21 февраля 2026

Лыжник Клебо впервые с декабря поцеловал свою девушку

Лыжник Клебо впервые с декабря поцеловал свою девушку из-за карантина
Владислав Уткин

Фото: Matthias Schrader / AP

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо впервые с декабря поцеловал свою девушку из-за карантина. Об этом сообщает NRK.

После победы в масс-старте 29-летний норвежец стал 11-кратным олимпийским чемпионом. Таким образом, он побил свой же рекорд по количеству золотых медалей на зимних Играх. На Олимпиаде-2026 Клебо взял шесть золотых медалей из шести возможных.

На финише Клебо впервые с декабря поцеловал свою девушку Перниллу Десвик, потому что все это время он был на карантине. «Единственный раз за всю Олимпиаду, когда я ее видел, был вчера вечером, когда мы гуляли. Я с нетерпением ждал, когда все это закончится, чтобы мы могли провести немного больше времени вместе», — рассказал спортсмен.

Отмечается, что его партнеру по норвежской сборной Эмилю Иверсену пришлось надеть защитную маску после того, как он обнял свою девушку. Иверсен живет на Олимпиаде в одном номере с Клебо.

