Олимпийский призер Филиппов высказался о выступлении в нейтральном статусе

Ски-альпинист Филиппов: Было неприятно выступать в нейтральном статусе

Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в ски-альпинизме Никита Филиппов в своем Telegram-канале высказался о выступлении в нейтральном статусе.

Спортсмен заявил, что ему было неприятно, однако никто не спрашивал о его национальности — все и так знали его происхождение. Филиппов поблагодарил болельщиков за поддержку.

Филиппов завоевал серебро на Играх в Милане в ски-альпинизме. Это принесло ему премию в 730 тысяч рублей от Камчатского края.

Медаль Филиппова стала первой и пока единственной для российских спортсменов на Олимпиаде. Он стал вторым в спринте, уступив представителю Испании Ориолю Кардоне Колю.