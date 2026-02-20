Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
22:48, 20 февраля 2026Спорт

Олимпийский призер Филиппов высказался о выступлении в нейтральном статусе

Ски-альпинист Филиппов: Было неприятно выступать в нейтральном статусе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Андрей Варенков / РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в ски-альпинизме Никита Филиппов в своем Telegram-канале высказался о выступлении в нейтральном статусе.

Спортсмен заявил, что ему было неприятно, однако никто не спрашивал о его национальности — все и так знали его происхождение. Филиппов поблагодарил болельщиков за поддержку.

Материалы по теме:
«Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?
«Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?
18 февраля 2026
Первая медаль России, роковое падение Петросян и секс-марафон за победу в лыжной гонке. Как прошел 13-й день Олимпиады
Первая медаль России, роковое падение Петросян и секс-марафон за победу в лыжной гонке.Как прошел 13-й день Олимпиады
19 февраля 2026

Филиппов завоевал серебро на Играх в Милане в ски-альпинизме. Это принесло ему премию в 730 тысяч рублей от Камчатского края.

Медаль Филиппова стала первой и пока единственной для российских спортсменов на Олимпиаде. Он стал вторым в спринте, уступив представителю Испании Ориолю Кардоне Колю.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа, которые принесли стране десятки миллиардов. Теперь эти деньги могут вернуть

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Россиянам назвали тонкости выбора тихих шин для автомобиля

    Военкомы на Украине придумали уловку с таксистами

    Герой мема «Филяй-филяй» снялся в трусах для бренда

    МВД сообщило о сервисах пробива в Telegram для сбора данных о военных

    В зоне СВО ликвидирован чемпион Украины по кикбоксингу

    Олимпийский призер Филиппов высказался о выступлении в нейтральном статусе

    Трамп рассказал о «фантастических отношениях» с одной страной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok