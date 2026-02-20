Олимпийский призер Филиппов высказался о выступлении в нейтральном статусе

Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в ски-альпинизме Никита Филиппов в своем Telegram-канале высказался о выступлении в нейтральном статусе.
Спортсмен заявил, что ему было неприятно, однако никто не спрашивал о его национальности — все и так знали его происхождение. Филиппов поблагодарил болельщиков за поддержку.
Филиппов завоевал серебро на Играх в Милане в ски-альпинизме. Это принесло ему премию в 730 тысяч рублей от Камчатского края.
Медаль Филиппова стала первой и пока единственной для российских спортсменов на Олимпиаде. Он стал вторым в спринте, уступив представителю Испании Ориолю Кардоне Колю.
