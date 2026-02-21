Реклама

09:48, 21 февраля 2026Спорт

Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 21 февраля

Два российских спортсмена выступят на Олимпиаде-2026 21 февраля
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Савелий Коростелев

Савелий Коростелев. Фото: РИА Новости

В субботу, 21 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии выступят два российских спортсмена. Расписание появилось на сайте соревнований.

В 13:00 по московскому времени начнется лыжный марафон у мужчин. В нем примет участие россиянин Савелий Коростелев.

В 17:50 стартуют полуфинальные забеги в конькобежном спорте. Россиянка Анна Семенова примет участие в масс-старте.

На Играх-2026 выступают 13 россиян в нейтральном статусе. Единственную медаль принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро.

