07:51, 21 февраля 2026Спорт

Тарасова резко ответила назвавшему Петросян позорищем блогеру

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Аделия Петросян

Аделия Петросян . Фото: РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко ответила блогеру Илье Мэддисону (настоящая фамилия — Давыдов), назвавшему российскую фигуристку Аделию Петросян позорищем после шестого места на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист заявила, что Петросян отлично откатала программу, упав лишь с уникального четверного тулупа, который никто другой не исполнял. По ее мнению, судьи выставили спортсменке справедливые оценки. «Это он позорище, не понимает ничего и говорит», — посчитала она.

Петросян стала шестой по итогам короткой и произвольной программ на Олимпиаде. Во время проката произвольной программы 18-летняя россиянка упала на четверном тулупе. В сумме фигуристка набрала 214,53 балла.

Победительницей соревнований стала Алиса Лью, она набрала 226,79 балла. Второе место с результатом 224,90 балла заняла японка Каори Сакамото. Третьей стала ее соотечественница Ами Накаи, в активе которой 219,16 балла.

