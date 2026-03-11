Путин одним высказыванием вызвал панику в Евросоюзе. К чему может привести мысль вслух российского лидера?

Слебода: После слов Путина об остановке поставок газа в ЕС началась паника

Европа услышала заявление президента России Владимира Путина о готовности остановить поставки энергоресурсов. Об этом сообщил аналитик из США Марк Слебода.

Он отметил, что такой сценарий поставит Европу в «абсолютно катастрофическую энергетическую ситуацию». «Европейцы обещают отказаться от российских энергоносителей к 2027 году. А Путин говорит: "Зачем ждать? Давайте сейчас же перекроем вам доступ к энергии, когда все так здорово. Откуда вы тогда возьмете энергию?» — задался эксперт вопросом.

Слебода резюмировал, что слова российского лидера «определенно привели к панике» в руководстве Европейского союза.

Совет ЕС решил поэтапно отказаться от российского газа с 1 января 2026 года. Для краткосрочных контрактов, которые были подписаны до 17 июня 2025 года, ограничения вступят в силу с 25 апреля 2026 года для СПГ и с 17 июня 2026-го — для трубопроводного газа. На соглашения, заключенные на долгий срок, эмбарго введут с 1 января 2027 года для СПГ и с 30 сентября того же года (если будет достигнута цель заполнения газохранилищ, но не позже 1 ноября) — для трубопроводного газа.

Заявление Путина и война в Иране вызвали рост цен на углеводороды

4 марта Путин подчеркнул, что поручит правительству проработать вопрос экспорта российского газа на более перспективные площадки. Он добавил, что в этом шаге нет политической подоплеки, а «только бизнес». «Если появляются такие премиальные покупатели, то тогда и с европейского рынка некоторые традиционные поставщики, включая американские компании, будут уходить туда, где больше платят», — объяснил российский лидер. При этом он отметил, что его высказывание не стоит воспринимать как готовое решение. «Это в данном случае, что называется, мысль вслух», — пояснил Путин.

Речь Путина прозвучала на фоне продолжающейся военной операции Запада в Иране. Одним из ответных действий Тегерана стало перекрытие Ормузского пролива — одной из «нефтяных артерий» планеты, по которой проходит около 20 процентов всей добываемой на планете нефти и до 30 процентов мировых поставок сжиженного природного газа. Позже стало известно о намерении Ирана и вовсе заминировать пролив.

Все это привело к резкому росту цен на углеводороды. В частности, газ за неделю подорожал более чем на 100 процентов, на пике за тысячу кубометров предлагали до 820 долларов. Позже цена голубого топлива несколько скорректировалась, по индексу хаба TTF в Нидерландах она опустилась на 19 процентов, до 548 долларов. При этом до начала обстрелов Ирана газ торговался на отметке 382 доллара.

В Европе призвали немедленно разрешить российские нефть и газ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал страны Евросоюза немедленно разрешить поставки российских нефти и газа. По словам дипломата, если Брюссель не снимет запрет, это нанесет чрезвычайно глубокий удар по европейской экономике. С ростом стоимости энергоносителей растут и цены на все остальное. Это подорожание может достичь таких масштабов, что жители стран — членов Евросоюза столкнутся с небывалыми проблемами, отметил Сийярто.

Позже премьер Венгрии Виктор Орбан заявил на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен призыв к немедленной приостановке санкций против российской энергетики. Однако представитель Европейской комиссии (ЕК) Ана Кайза Итконен не смогла подтвердить получение письма от Орбана.

Канал CNBC назвал Россию главным победителем в конфликте США и Ирана. Издание отметило, что Москва, несмотря на западные санкции, остается одним из крупнейших в мире экспортеров нефти, а рост цен на углеводороды напрямую приводит к увеличению государственных доходов.