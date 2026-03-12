Ветеран СВО рассказал о судебном преследовании со стороны главы «Ахмата»

Ветеран Губарев заявил, что его не пугает преследование со стороны Алаудинова

Ветерана специальной военной операции (СВО) и бывшего народного губернатора Донбасса Павла Губарева не пугает судебное преследование со стороны главы спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Об этом сам Губарев заявил в комментарии военкору Юрию Котенку.

По словам участника СВО, он не считает себя виновным в дискредитации Вооруженных сил России, на предмет которой Алаудинов — судя по опубликованному Котенком документу — просит проверить посты Губарева в блоге.

«Цель моих публикаций — вызвать у читателей критическое отношение к (...) деятельности Алаудинова и задуматься над тем, почему "Ахмат", обладая огромными ресурсами и численностью личного состава, не вносит соответствующую лепту в дело победы над врагом в СВО», — рассказал ветеран.

В качестве примеров деятельности Алаудинова, которую Губарев назвал «глубоко деструктивной», он привел ряд скандалов с участием генерала.

С кем конфликтовал Апти Алаудинов Генерал Алаудинов нередко комментировал резонансные события и происшествия, и его заявления иногда провоцировали новые скандалы. Так, высказываясь о нападении чеченских бойцов на сотрудников военной полиции из-за требования предъявить документы, Алаудинов заявлял о «петушиности» освещавших конфликт. Комментируя слова схиигумена Гавриила о мигрантах-мусульманах, Алаудинов назвал монаха дебилом в рясе. Также Алаудинов публично назвал чертом, чмошником и «ЛГБТ-шником» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) журналиста Ивана Панкина, задавшего ему острый вопрос о конфликтах с участием чеченцев. Длительный конфликт был у Алаудинова и с бойцом Максом Дивничем, задавшем генералу вопрос об участнике пьяной драки в луганском бассейне, который угрожал жителям Донбасса возглавляемым генералом подразделением и приставал к женщинам. В ответ генерал записал множество видео, в которых делал выпады против Дивнича, коверкал его фамилию, а также говорил о «неправильных русских». Военкоры заявляли о колоссальных репутационных потерях из-за поведения Алаудинова и недостойном поведении военнослужащего.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении Губарева. На выложенном военкором Котенком «заявлении о совершении преступления» стоит подпись самого Алаудинова, при этом в его тексте Алаудинов упоминается в третьем лице и называется командиром подразделения, в котором состоят «доблестные и героические бойцы».