Россия
09:56, 12 марта 2026Россия

Ветеран СВО рассказал о судебном преследовании со стороны главы «Ахмата»

Ветеран Губарев заявил, что его не пугает преследование со стороны Алаудинова
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Павел Губарев (в центре)

Павел Губарев (в центре). Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Ветерана специальной военной операции (СВО) и бывшего народного губернатора Донбасса Павла Губарева не пугает судебное преследование со стороны главы спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Об этом сам Губарев заявил в комментарии военкору Юрию Котенку.

По словам участника СВО, он не считает себя виновным в дискредитации Вооруженных сил России, на предмет которой Алаудинов — судя по опубликованному Котенком документу — просит проверить посты Губарева в блоге.

«Цель моих публикаций — вызвать у читателей критическое отношение к (...) деятельности Алаудинова и задуматься над тем, почему "Ахмат", обладая огромными ресурсами и численностью личного состава, не вносит соответствующую лепту в дело победы над врагом в СВО», — рассказал ветеран.

В качестве примеров деятельности Алаудинова, которую Губарев назвал «глубоко деструктивной», он привел ряд скандалов с участием генерала.

С кем конфликтовал Апти Алаудинов

Генерал Алаудинов нередко комментировал резонансные события и происшествия, и его заявления иногда провоцировали новые скандалы. Так, высказываясь о нападении чеченских бойцов на сотрудников военной полиции из-за требования предъявить документы, Алаудинов заявлял о «петушиности» освещавших конфликт. Комментируя слова схиигумена Гавриила о мигрантах-мусульманах, Алаудинов назвал монаха дебилом в рясе.

Также Алаудинов публично назвал чертом, чмошником и «ЛГБТ-шником» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) журналиста Ивана Панкина, задавшего ему острый вопрос о конфликтах с участием чеченцев.

Длительный конфликт был у Алаудинова и с бойцом Максом Дивничем, задавшем генералу вопрос об участнике пьяной драки в луганском бассейне, который угрожал жителям Донбасса возглавляемым генералом подразделением и приставал к женщинам. В ответ генерал записал множество видео, в которых делал выпады против Дивнича, коверкал его фамилию, а также говорил о «неправильных русских». Военкоры заявляли о колоссальных репутационных потерях из-за поведения Алаудинова и недостойном поведении военнослужащего.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении Губарева. На выложенном военкором Котенком «заявлении о совершении преступления» стоит подпись самого Алаудинова, при этом в его тексте Алаудинов упоминается в третьем лице и называется командиром подразделения, в котором состоят «доблестные и героические бойцы».

