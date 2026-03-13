Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:50, 13 марта 2026Бывший СССР

«Не будет ожиданий — не будет и горьких разочарований». Подполковник ВСУ призвал отказаться от одного мифа о России

Экс-командир полка «Азов» Жорин назвал мифом экономический крах России
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Экономический крах России за 2-3 недели — очередной миф, убежден экс-командир полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), замкомандира 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин. Об этом он написал в соцсетях.

По его словам, рост цен на нефть не является катастрофой, а скорее напоминанием, что мечты об экономическом коллапсе России через несколько недель являются мифом. В связи с этим Жорин призвал власти к ответственной информационной политике и честности с населением республики.

«Мы должны настраиваться на долгое противостояние и не ждать волшебных путей к победе. Не будет безответственных ожиданий — не будет и потом горьких разочарований», — заключил подполковник ВСУ.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российскую нефть закупают на фоне смягчения санкций

13 марта спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал о первых результатах смягчения санкций США против российской нефти. По его словам, все больше государств начинают приобретать российские углеводороды.

Политик назвал неизбежным дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители на фоне нарастающего энергетического кризиса, несмотря на «сопротивление части брюссельской бюрократии».

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Также США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

Материалы по теме:
США разрешили покупку российской нефти. Почему Вашингтон ослабил санкции?
США разрешили покупку российской нефти. Почему Вашингтон ослабил санкции?
Сегодня
«Пока идет хайп». Украина захотела участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. Почему ее опыт не нужен США?
«Пока идет хайп». Украина захотела участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. Почему ее опыт не нужен США?
12 марта 2026
«США признают очевидное». Дмитриев заявил, что российскую нефть активнее покупают на фоне смягчения санкций
«США признают очевидное». Дмитриев заявил, что российскую нефть активнее покупают на фоне смягчения санкций
Сегодня

Европа выступила против решения США

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против ослабления антироссийских санкций. Политик уверен, что смягчение ограничений по какой бы то ни было причине неправильно.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что ситуация на мировом рынке нефти, которая сложилась из-за конфликта на Ближнем Востоке, не должна ослабить поддержку Украины со стороны государств из «Группы семи» и не может быть причиной для отмены санкций, введенных против России.

10 марта Европейская комиссия потребовала от США соблюдать санкции, которые страны «Большой семерки» установили против российской нефти. В том числе нужно соблюдать потолок цен на сырье, указали они.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шеф Пентагона выступил с важным объявлением об ударах по Ирану

    Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

    Сосед России усилит сотрудничество со странами НАТО

    Названо возможное местонахождение тела третьего пропавшего под Звенигородом ребенка

    Россиянин из винтовки прострелил глаз несовершеннолетнему

    В российской школе сорвали массовое убийство

    Европа начала переговоры с Ираном

    Раскрыт срок появления беспилотных электросудов в Москве

    Киев уличили в намеренном загрязнении главного источника воды соседней страны

    Появились новые подробности о насмерть замерзшем в тайге с сыном россиянине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok