«Не будет ожиданий — не будет и горьких разочарований». Подполковник ВСУ призвал отказаться от одного мифа о России

Экс-командир полка «Азов» Жорин назвал мифом экономический крах России

Экономический крах России за 2-3 недели — очередной миф, убежден экс-командир полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), замкомандира 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин. Об этом он написал в соцсетях.

По его словам, рост цен на нефть не является катастрофой, а скорее напоминанием, что мечты об экономическом коллапсе России через несколько недель являются мифом. В связи с этим Жорин призвал власти к ответственной информационной политике и честности с населением республики.

«Мы должны настраиваться на долгое противостояние и не ждать волшебных путей к победе. Не будет безответственных ожиданий — не будет и потом горьких разочарований», — заключил подполковник ВСУ.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российскую нефть закупают на фоне смягчения санкций

13 марта спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал о первых результатах смягчения санкций США против российской нефти. По его словам, все больше государств начинают приобретать российские углеводороды.

Политик назвал неизбежным дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители на фоне нарастающего энергетического кризиса, несмотря на «сопротивление части брюссельской бюрократии».

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Также США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

Европа выступила против решения США

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против ослабления антироссийских санкций. Политик уверен, что смягчение ограничений по какой бы то ни было причине неправильно.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что ситуация на мировом рынке нефти, которая сложилась из-за конфликта на Ближнем Востоке, не должна ослабить поддержку Украины со стороны государств из «Группы семи» и не может быть причиной для отмены санкций, введенных против России.

10 марта Европейская комиссия потребовала от США соблюдать санкции, которые страны «Большой семерки» установили против российской нефти. В том числе нужно соблюдать потолок цен на сырье, указали они.