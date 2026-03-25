18:20, 25 марта 2026

Иран отверг план США по завершению конфликта. В Тегеране смеются над американцами и угрожают захватом побережья ОАЭ

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: US Navy / Reuters

Если США допустят ошибку, Иран может захватить береговые линии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна, что изменит региональный ландшафт. Об этом предупредил иранский аналитик по вопросам национальной безопасности Мортеза Симиари.

Мортеза Симиарииранский аналитик по вопросам национальной безопасности

Прежде стало известно, что американское Министерство обороны планирует высадить около трех тысяч десантников в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

В ответ на это спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф подчеркнул, что Тегеран внимательно наблюдает за действиями Вашингтона, включая передвижения американских военных. В Исламской Республике заметили, что США не стоит испытывать терпение страны и проверять на прочность стремление иранских властей защитить свою землю.

Фото: Fars News / Reuters

Иран отклонил предложения США по завершению конфликта

Иран отклонил предложения США по завершению конфликта. Тегеран настаивает, чтобы вооруженное противостояние закончилось на его условиях, а до тех пор он намерен продолжить самооборону.

«Иран оценил эти предложения, как и два предыдущих, и считает их обманом для усиления напряженности, поскольку в обоих прошлых случаях США не имели реального намерения вести переговоры и совершили военное нападение на Иран», — заявил источник телеканала Press TV.

Главный представитель объединенного военного командования Ирана Ибрахим Зольфакари также прокомментировал попытку США перейти к переговорам. Он высмеял Вашингтон, заметив, что «уровень внутренней борьбы» в США достиг стадии, когда страна ведет переговоры сама с собой.

Власти страны требуют, чтобы Вашингтон остановил агрессию, а также дал гарантии того, что конфликт больше не повторится. Также от американской стороны ждут выплаты компенсаций за нанесенный ущерб и признание контроля Ирана над Ормузским проливом. Кроме того, в Исламской Республике заметили, что никто не позволит главе Штатов Дональду Трампу определять время окончания войны.

Предложения США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке были переданы Ирану через Пакистан. Известно, что представленный договор содержит план по прекращению боевых действий, состоящий из 15 пунктов.

Фото: Stringer / Reuters

Конфликту США и Ирана предсказали новый виток эскалации

Противостояние между США и Ираном приближается к новому витку эскалации. Об этом говорит стягивание Вашингтоном военных кораблей, а также готовность перебросить десятки тысяч своих бойцов на Ближний Восток, заметил британский политик Джим Фергюсон.

Специалист добавил, что раскрытые планы американской стороны по развертыванию воздушно-десантных подразделений говорят о том, что США работают над разными вариантами военных действий, «а не исключают их».

