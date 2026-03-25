«Окно возможностей прикрылось». США пытаются начать переговоры с Ираном. Почему Тегерану это не выгодно?

Востоковед Добрева: Ирану не нужны переговоры из-за текущей позиции США

Ирану не нужны переговоры на нынешнем этапе конфликта на Ближнем Востоке из-за текущей позиции США и действий американских военных в отношении руководства исламской республики, что проявляется в публичной позиции Тегерана. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступила младший научный сотрудник ИМЭМО РАН, автор Telegram-канала «Иран без паники» Евдокия Добрева.

23 марта президент США Дональд Трамп дал указание Министерству войны США отложить удары по иранской энергетике на пять дней. По словам главы Белого дома, решение было принято после того, как Иран и Соединенные Штаты провели «очень хорошие и продуктивные» переговоры о прекращении боевых действий.

У нас есть точки, крупные точки соприкосновения, я бы сказал, почти все точки согласия Дональд Трамп президент США

Однако спустя несколько часов официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Исмаил Багаи опроверг заявления Трампа о ведущихся переговорах. При этом, по словам дипломата, в течение предыдущих нескольких дней ряд дружественных стран передали Тегерану послания от США о возможности контактов с целью окончания войны.

Что известно о возможных переговорах?

В ответ на высказывание Исмаила Багаи Дональд Трамп заявил о прошедшей встрече спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и американского предпринимателя, зятя главы Белого дома Джареда Кушнера с иранскими чиновниками. По информации Axios, состав делегации также может пополнить вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

[Властям Ирана] придется нанять более компетентных специалистов по связям с общественностью. (...) У нас были очень серьезные переговоры. Их проводили господин Уиткофф и господин Кушнер. Все прошло, я бы сказал, идеально Дональд Трамп президент США

После заявления американского лидера председатель Исламского консультативного совета (меджлиса, парламента) Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, которого в СМИ называли предполагаемым главой иранской делегации, опроверг контакты с американцами по урегулированию конфликта. Политик добавил, что народ Ирана требует полного и справедливого наказания для агрессоров.

Фейковые новости используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль Мохаммад-Багер Галибаф спикер парламента Ирана

По данным израильского портала Ynet, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи тайно сообщил спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу о согласии верховного лидера исламской республики Моджтабы Хаменеи на переговоры с США. Как утверждается, в ходе телефонного разговора иранский дипломат подтвердил согласие Хаменеи «закрыть этот вопрос в ближайшее время при условии выполнения требований» Тегерана. При этом Тель-Авив остался в стороне от переговоров и узнал о факте их проведения случайно.

Мы получили согласие и благословение Моджтабы Хаменеи, чтобы как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут выполнены наши условия анонимные иранские чиновники из материала израильского портала Ynet

Однако, по словам источников The Wall Street Journal (WSJ) в Тегеране, официальные иранские лица опасаются, что любые переговоры с США о прекращении конфликта могут оказаться ловушкой и привести к покушению на жизнь спикера парламента республики Мохаммеда-Багера Галибафа. Собеседники издания назвали заявления Дональда Трампа о переговорах попыткой сбить цены на нефть после перекрытия Ормузского пролива.

По данным The New York Times, Тегеран также выдвинул следующие условия урегулирования:

гарантии ненападения от Белого дома;

от Белого дома; прочное мирное соглашение вместо прекращения огня;

вместо прекращения огня; смягчение экономических санкций. При этом Вашингтон еще до начала конфликта допускал такой сценарий только при выполнении Ираном условий по ядерной программе.

Как заявил CNN иранский источник, на данном этапе речь идет скорее не о полноценных переговорах между Вашингтоном и Тегераном, а об установленных контактах между сторонами конфликта. Утверждается, что Тегеран готов предоставить в рамках контактов гарантии отказа от разработки ядерного оружия, а также обсудить условия мирного соглашения.

Иран не просит о встрече или прямых переговорах с Соединенными Штатами, но готов выслушать, если появится план устойчивого соглашения, который бы сохранил национальные интересы Исламской Республики Иран анонимный иранский источник в комментарии телеканалу CNN

При этом вечером 26 марта издание Axios заявило о возможности проведения переговоров США и Ирана 26 марта. По информации издания, Белый дом представили Израилю свой план из 15 пунктов по прекращению войны и заявил о согласии Тегерана со многими ключевыми пунктами.

Дональд Трамп также рассказал о переговорах Вашингтона с «нужными людьми» в Иране и заявил, что все иранские лидеры «исчезли», что осложняет поиск предпочтительных переговорщиков в Тегеране. Американский лидер также заявил о готовности исламской республики отказаться от разработки собственного ядерного оружия.

Как отмечает Евдокия Добрева, позиция Тегерана обусловлена действиями Вашингтона против потенциальных прагматичных представителей на переговорах, в частности, ударом по секретарю Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани. Она подчеркнула, что Моджтаба Хаменеи и преемник Лариджани, Мохаммад Багер Зольгадр, являются приверженцами жесткой линии и напрямую связаны с элитным Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Из оставшихся в живых иранских политиков переговорный процесс мог бы возглавить [Аббас] Аракчи, но в целом решение о начале переговоров должно исходить от верховного лидера и ВСНБ Евдокия Добрева младший научный сотрудник ИМЭМО РАН

По мнению востоковеда, Иран воспринимает риторику Трампа исключительно как попытку стабилизировать цены на нефть, что влияет на публичный отказ исламской республики от переговоров. Она также отметила, что требования Тегерана включают полный вывод войск США из региона и репарацию нанесенного ущерба, а также затрагивают судоходство в Ормузском проливе и право на собственную ядерную программу.

Сейчас окно возможностей для переговоров прикрылось, потому что доверие полностью подорвано. (...) Американские представители полностью дискредитировали себя Евдокия Добрева младший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Кто может стать посредником?

23 марта израильский 9-й канал сообщил об организации переговоров США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде в срок до 29 марта. При этом дополнительных подробностей о составе делегаций не раскрывается.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, Турция предложила США и Ирану посредничество в переговорах об урегулировании конфликта, однако ни Вашингтон, ни Тегеран пока не ответили на предложение Анкары. Как утверждается, турецкое руководство предложило сторонам противостояния ввести режим прекращения огня.

Официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари опроверг посредничество эмирата в урегулировании противостояния между США и Тегераном. При этом дипломат подчеркнул, что Доха изначально выступает за дипломатическое решение конфликта на Ближнем Востоке.

Как отмечает Евдокия Добрева, традиционные посредники на Ближнем Востоке — Оман и Катар — вряд ли смогут выполнять роль из-за вовлечения в конфликт и ударам иранских военных по объектам на их территории. Востоковед также отметила, что Турция вряд ли сможет стать посредником из-за напряженных отношений с Тегераном, и оценила шансы Пакистана и Египта способствовать урегулированию конфликта как сомнительные.

Иран был против посредничества Турции в феврале, когда [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган предлагал свою помощь Евдокия Добрева младший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Может ли Россия принять участие в переговорах?

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Российский лидер подчеркнул, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на противоречивый характер сведений о переговорах и пояснил, что Москва не располагает точной информацией. Пресс-секретарь президента также отметил, что вплоть до начала вооруженного конфликта Тегеран был открыт к диалогу с США.

Что касается открытости Ирана к мирным переговорам, Иран подтверждал это на деле Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

По мнению Евдокии Добревой, возможные перспективы посредничества России в урегулировании конфликта ограничены тем фактом, что США не рассматривают Москву как нейтральную сторону в противостоянии.