Губарев прокомментировал смерть Пригожина фразой «все живы»

Ветеран СВО, бывший «народный губернатор» Донбасса, участник «Русской весны» Павел Губарев дал большое интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

В нем он среди прочего вспомнил о событиях 2014 года, сбитом над Донбассом малазийском Boeing и судьбе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Губарев назвал причины начала вооруженного конфликта в 2014 году

По его мнению, будущий конфликт Киева и Донбасса можно было предотвратить, если бы украинские власти, возглавившие страну по итогам событий Евромайдана, начали диалог об автономии региона.

«Они в Киеве устроили переворот, их власть слабая, Крым отчаливает. Что им делать? Они должны были наладить диалог и спросить [жителей Донбасса]: "Чего вы хотите?"» — назвал возможную модель поведения для украинских властей Губарев. Но никто из украинской элиты не пошел на диалог с населением региона — вместо этого, по его словам, Киев выбрал войну.

В числе условий, на которые могли бы согласиться протестующие жители Донбасса, он назвал культурную автономию региона, сокращение налоговых отчислений в бюджет Украины и политическое представительство в Верховной Раде.

Другой причиной вооруженного конфликта в Донбассе 2014-2015 годов он назвал желание нового руководства Украины легитимизировать свою победу и заставить жителей региона смириться с положением. Он также добавил, что первыми захват зданий государственных органов на Украине совершили участники «самообороны Майдана».

Россия могла бы «взять Киев лаской» в 2014 году, посчитал Губарев

В случае же начала вооруженного конфликта России с Украиной в 2014 году ВС РФ могли бы взять Киев «лаской», посчитал Губарев. «Мы взяли бы столько Украины, сколько бы сумели освоить и переварить. А мы бы ее всю могли переварить, потому что именно в 2014 году нас бы и встречали с цветами, и рады были видеть, и никто бы против не встал», — высказался общественный деятель.

Губарев прокомментировал собственные призывы к вводу ВС России на Украину в 2014 году и предположил, что в случае появления в Киеве российских военных участники Евромайдана разбежались бы и не дали отпор. По его оценке, полноценное вооруженное сопротивление в тот период могли бы оказать только националистические батальоны.

«Почему [добился бы любви населения Украины] силой? Лаской. (...) И киевляне, как любвеобильная женщина, отдались бы русскому солдату», — ответил Губарев на вопрос о готовности украинцев добровольно жить в составе России.

Губарев пояснил, что у ополчения ДНР не было «Буков», из которого могли сбить Boeing

Также «народный губернатор» высказался о причастности ополчения к падению рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. С его слов, ополчение Донецкой народной республики (ДНР) не сбивало самолет, так как у него не было комплексов «Бук», из которого, по данным следствия, был сбит самолет. Слова же командира ополчения ДНР в 2014 году, нынешнего заместителя главы Росгвардии по республике Александра Ходаковского о наличии у ополченцев ЗРК «Бук» Губарев назвал «враньем и понтами» с целью продемонстрировать боеспособность.

Он пояснил также, что в случае наличия у ополченцев подобных ЗРК он бы знал об этом, поскольку готовил расчеты для них в качестве начальника мобилизационного управления минобороны республики. «Если бы нужен был расчет "Бука", я бы знал об этом, и, наверное, признался бы», — добавил собеседник Дудя.

Губарев также заявил, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) точно не причастен к произошедшему. «Я уверен, что нет, вернее, я знаю, что нет. Но кто, не знаю», — сказал он, рассуждая о Стрелкове.

Губарева схватили чеченцы из-за фейковых обвинений в адрес Кадырова

Губарев также рассказал о чеченском плене в 2015 году. Перед этим, по его словам, в украинских СМИ распространили данные, что бывший «народный губернатор» Донбасса критически оценил нападение на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo и объявил о якобы доказательствах причастности к преступлению главы Чечни Рамзана Кадырова. Губарев отметил, что позже с ним связался журналист Максим Шевченко и попросил дать опровержение для сайта «Кавказская политика».

«Сказал ему, да что там опровергать, это же глупость совершенная, и так понятно, что наброс. Но тем не менее все равно они позвонили, я что-то там сказал, что уважаю Рамзана Ахматовича, ну дежурные фразы, что Рамзан Ахматович держит Чечню в кулаке, и, конечно, опроверг, что никого я не обвинял. Но тем не менее, не знаю, баг системы это или инспирация, тем не менее некие люди из окружения [первого главы ДНР Александра] Захарченко пришли ко мне в офис, а за ними "на хвосте" пришло отделение чеченцев — здоровых бородатых воинов. Один из них стрельбу в офисе начал», — пояснил Губарев.

Далее, по словам Губарева, его укололи в бедро снотворным, засыпали в рот некий порошок и повезли в город Зугрэс, что к востоку от Донецка. «Они мне развязали глаза, там группа чеченцев стояла, какой-то коридорчик, и один из них начал меня избивать», — поделился участник «Русской весны». При этом, по мнению Губарева, те чеченцы сами не понимали, что происходит, а избивал его совсем молодой парень, которому сам собеседник говорил: «ты сначала бить человека научись».

Губарев отметил, что в процессе избиения ему задавали вопросы и параллельно общались с какими-то людьми по телефону. Его также просили записать извинения на камеру. Губарев ответил, что не будет этого делать. «Понял, кто с ним на связи, они начали разбираться, что это косяк получился, а он продолжает избивать, а я понял, что там поняли, и я начал издеваться...» — добавил «народный губернатор» Донбасса.

Затем, по признанию Губарева, его вывезли на машине и выбросили на трассе в Донецке. Извинений ему никто не принес, однако, по его информации, чеченцев, которые его похитили, через несколько дней арестовали. «Ко мне пришел какой-то решала, чтобы я сказал, что с [избивавшими его] делать. Но я сказал, что буду рад, если их отпустят, потому что их ввели в заблуждение», — высказался ополченец.

Ополченец прокомментировал гибель Пригожина

Губарев также рассказал о мятеже ЧВК «Вагнер» в 2023 году. Он вспомнил, что в те дни был на большом мероприятии в Москве, и в момент начала мятежа обсуждал с участниками, что те будут делать, если «вагнеровцы» дойдут до столицы — однако отказался пересказывать те мнения и предложения. Свои слова о готовности присоединиться к мятежу он объяснил эмоциональной реакцией. «Я завидовал тем людям, потому что каждый из тех мужчин совершил поступок — это же авантюра совершенная», — высказался Губарев.

В ответ на просьбу Дудя прокомментировать крушение частного самолета Embraer-135, на борту которого находились первые лица ЧВК вместе с Евгением Пригожиным, Губарев с улыбкой ответил, что «смерти нет, все живы». Он отметил, что у него есть почва для конспирологических теорий, и напомнил, что похороны проходили в полузакрытом формате.

Губарев также сравнил с Пригожиным экс-президента Украины Виктора Януковича, заявив, что они близки по характеру, но «Пригожину до Януковича, как до Киева рачки»: «Янукович мог бы стать Пригожиным лучшей версии, если бы в 2014 году взял флаг и сказал "я законный президент, а это все самозванцы"».