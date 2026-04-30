16:51, 30 апреля 2026Россия

В атакованном ВСУ Туапсе ограничили использование воды

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

В Туапсинском районе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), который начался в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), ввели временные ограничения на использование сырой воды. Об этом сообщил Минздрав Краснодарского края в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что жителям следует использовать только бутилированную воду, в том числе для чистки зубов, мытья фруктов и овощей. Более того, в регионе запретили использовать для питья и готовки воду из водопроводных кранов, родников, ключей и уличных колонок.

Минздрав также порекомендовал не употреблять воду, которая кажется прозрачной, так как это не гарантирует ее хорошее качество.

Ранее в Туапсе после атаки ВСУ частично ограничили подачу воды — власти объясняли это выходом из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции, которая расположена на территории НПЗ. Помимо этого, специалисты обнаружили в воздухе превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ. Но вред, нанесенный природе в результате атаки ВСУ, несопоставимо мал по сравнению с загрязнениями, которые были зафиксированы в Анапе после разлива нефти с танкеров в декабре 2024 года, отмечал член комиссии по экологии и устойчивому развитию Владимир Лифантьев.

В ночь на 28 апреля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по Туапсе. В результате атаки разгорелся пожар на НПЗ, его удалось потушить спустя два дня. Президент России Владимир Путин предупредил об угрозе экологической катастрофы после атаки на черноморский город.

