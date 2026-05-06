16:22, 6 мая 2026Россия

Стало известно о перестановках во власти кавказского региона России после увольнения главы

Магомед Рамазанов стал исполняющим обязанности главы правительства Дагестана
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Магомед Рамазанов стал исполняющим обязанности главы правительства Дагестана. О перестановках во власти кавказского региона России после увольнения его главы Сергея Меликова стало известно из указа врио главы республики Федора Щукина, передает РИА Новости.

До нового назначения Рамазанов был заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Еще одним указом Щукин отправил в отставку прежнее правительство республики. При этом чиновникам поручено продолжить выполнение своих функций до формирования нового состава.

Самого Щукина полпред президента России в СКФО Юрий Чайка официально представил в качестве врио главы Дагестана 6 мая.

Ранее президент России Владимир Путин досрочно освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана. 30 апреля в ходе встречи с представителями республики глава государства подчеркнул, что чиновник много сделал для региона, но объяснил его отставку переходом на новое место работы. Сам Меликов позже попросил пока не направлять его на новый участок работы.

Меликов возглавлял Дагестан с 2021 года. За это время регион неоднократно оказывался в центре внимания из-за резонансных событий, включая масштабное наводнение, которое произошло в начале апреля, нападение религиозных радикалов на синагогу и беспорядки в аэропорту Махачкалы.

