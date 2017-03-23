В Госдуме оценили влияние убийства Вороненкова на отношения с Украиной

Гибель бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в центре Киева никак не отразится на российско-украинских отношениях. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 23 марта.

«Отношения по вине Украины уже серьезно испорчены, и этот эпизод не повлияет», — сказал он.

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По мнению Новикова, наиболее вероятными являются две версии убийства. «Основная — проблемы с бизнес-проектами. Другая — не вписался в политический расклад сил», — пояснил он.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в расправе над Вороненковым заметен «явный почерк российских спецслужб». В Кремле сочли абсурдными заявления о причастности Москвы к преступлению.

МИД России усматривает в убийстве бывшего депутата Госдумы признаки показательной акции, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Дипломат также предположила, что убийство носит заказной характер.

Вороненков был убит в центре Киева днем 23 марта по пути на встречу с российским оппозиционером Ильей Пономаревым. Неизвестный открыл стрельбу, когда бывший депутат вместе с охранником вышел из отеля «Премьер-палас». По имеющейся информации, нападавший был ранен телохранителем и задержан. Он находится в реанимации.