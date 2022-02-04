США ввели санкции против ряда белорусов

США ввели визовые санкции против ряда граждан Белоруссии за деятельность за рубежом, «направленную против диссидентов». Об этом объявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

Как отметил госсекретарь, деятельность попавших под рестрикции лиц против диссидентов осуществлялась «вне национальной юрисдикции».

Соединенные Штаты осуждают любую подобную деятельность, в том числе попытки насильно вернуть в страну белорусскую олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году Энтони Блинкен Госсекретарь США

При этом в тексте заявления имена граждан Белоруссии, попавших под санкции, отсутствуют. Как сообщает РИА Новости, Госдеп объяснил это тем, что, согласно американскому законодательству, визовые записи «носят конфиденциальный характер», поэтому предоставить детали, которые бы указывали на конкретных лиц, подпадающих под санкции, невозможно.

Условие для снятия санкций

В конце января Блинкен заявлял, что Вашингтон не снимет санкции до тех пор, пока не посчитает, что в Белоруссии прекратили «репрессии» и освободили всех «политических заключенных». Госсекретарь отметил, что сейчас в стране удерживают более тысячи таких заключенных — белорусов из всех слоев общества, которые были задержаны, потому что «мирно реализовывали свои права на свободу слову и собраний».

Блинкен также напомнил, что с августа 2020 года США и их союзники ввели пять блоков санкций против официальных лиц, поддерживающих президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Раздражение от успехов

По мнению самого Лукашенко, Запад раздражен успехами Белоруссии, из-за чего и прибегает к «неадекватным действиям» в отношении Минска. Однако, даже несмотря на санкции, республике многого удалось достичь, подчеркнул глава государства.

Нами много сделано по импортозамещению и развитию экспорта. Хотя 20 лет назад не все понимали и поддерживали мои подходы. И если бы мы тогда не спохватились, что сегодня делали бы с так называемыми санкциями? Александр Лукашенко президент Белоруссии

Лукашешко также отметил, что сейчас ситуация осложняется «пандемией ковида, новым витком экономического, политического шантажа, нагнетанием военной истерии на белорусских границах».

Обвинения из-за рейса Ryanair

Кроме претензий из-за «репрессий» и «политических заключенных» Вашингтон предъявляет Минску обвинения в связи с посадкой самолета компании Ryanair в мае 2021 года, на борту которого находились блогер Романа Протасевича и его девушка, гражданка России София Сапега. После посадки воздушного судна они были арестованы белорусскими спецслужбами.

Представители американской власти обвиняют главу Белаэронавигации Леонида Чуро, его заместителя Олега Казючица, а также двух сотрудников госбезопасности Белоруссиив в сговоре с целью незаконно изменить маршрут самолета. В заявлении Минюста США говорится, что сообщение о бомбе на борту самолета было заведомо ложным. По мнению ведомства, чиновники «сговорились использовать ложную угрозу наличия на борту бомбы для незаконного изменения маршрута пассажирского рейса с американскими гражданами с целью ареста белорусского диссидента».

По мнению зампреда постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии Олега Гайдукевича, обвинения Вашингтона несправедливы и возмутительны. Он отметил, что после публикации отчета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) стало понятно, что в произошедшем нет вины Белоруссии.

«Истерия» на границах

О «нагнетании военной истерии» на белорусской границе президент Александр Лукашенко заявил на фоне звучащих последние месяцы обвинений со стороны Запада и Киева в отношении России в якобы подготовке нападения на Украину. В Госдепе США считают, что возможность напасть на Украину с северного направления появится у Москвы благодаря предстоящим совместным учениям России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022». Речь идет о запланированной проверке сил реагирования Союзного государства, которая продлится до 20 февраля. Как пояснял Лукашенко, военные отработают сценарии противостояния с силами со стороны Польши, Прибалтики и Украины.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что Вашингтон обеспокоен военными учениями России и Белоруссии. Дипломат отметила, что все это сигнализирует Вашингтону об агрессивном настрое Москвы по отношению к Киеву. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, данные учения вызывают рост напряженности и направлены на эскалацию.

В свою очередь Госдеп пригрозил Минску быстрым и решительным ответом, если республика разрешит использовать свою территорию для «вторжения. В такой ситуации, отметили в Госдепе, НАТО может пойти на наращивание сил в странах альянса, граничащих с Белоруссией.

Из-за возможной эскалации напряжения вокруг Украины Госдепартамент США приказал вывезти семьи своих госслужащих из Белоруссии и призвал американцев не совершать поездок в республику. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в ответ на это заявил, что иностранным дипломатам ничего не угрожает в стране, а решение Вашингтона носит «сугубо политизированный подход» и принято с целью искусственного нагнетания ситуации и провоцирования истерии.

Рейтинг санкций

Примечательно, что, согласно данным Центра новой американской безопасности (CNAS) в Вашингтоне, Белоруссия опередила Россию по числу внесенных в санкционный список субъектов и объектов при администрации президента США Джо Байдена. В 2021 году в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) добавили 100 новых мишеней из Китая, 96 — из Белоруссии и 95 из России.

Однако отчет CNAS не учел секторальных санкций (таких как запрет для американцев на участие в российских облигациях), а также возобновление санкций против девяти белорусских госкомпаний. Кроме того, США обсуждают жесткие санкции в отношении России в случае вторжения российских войск на территорию Украины, поэтому в этом списке возможна перестановка.