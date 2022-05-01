Стало известно о покинувших «Азовсталь» мирных жителях

ТАСС: «Азовсталь» в Мариуполе покинули 25 мирных жителей, включая 6 детей

Группа мирных жителей покинула территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Сообщается, что с территории предприятия вышли 25 гражданских, в их числе шестеро детей до 14 лет. Ранее стало известно о семейной паре с ребенком, которая покинула комбинат «Азовсталь» по гуманитарному коридору.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали».

Подготовка к эвакуации

Переговоры об эвакуации мирного населения с территории завода длились около двух недель. Стороны по очереди обвиняли друг друга в ее срыве. 19 апреля представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин назвал информацию о гражданских лицах, находящихся на территории штурмуемого завода «Азовсталь» фейком. «Для них [ВСУ] это будет предлог, чтобы прекратился обстрел территории, и никто не штурмовал данный объект», — заявил Басурин.

Однако позже Минобороны потребовало от Киева вывести гражданских с «Азовстали». «Обращаемся к представителям киевской власти: если кто-то из гражданского населения находится на "Азовстали", требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры», — заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

21 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал президента России Владимира Путина обеспечить выход мирного населения из Мариуполя.

Он должен позволить гуманитарный коридор, чтобы люди с этого сталелитейного завода и из других мест, которые погребены под завалами, смогли выйти Джо Байден президент США

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находится почти тысяча мирных жителей и 500 раненых украинских военных.

28 апреля Верещук заявила о начале подготовки к эвакуации гражданских. «Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из "Азовстали". Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию», — отметила она.

Участие международных организаций

В этот же день в Киев приезжал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой.

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак рассказал, что организация поддерживает контакты с представителями Москвы и Киева, чтобы обеспечить эвакуацию людей из Мариуполя. «Я пока не могу рассказать о каких-то новых деталях. Мы продолжаем контакты на высоком уровне в Москве и Киеве с представителями властей двух стран», — пояснил он.

Позднее стало известно, что Путин одобрил участие Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с «Азовстали». По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, президент РФ согласился на привлечение международных организаций к эвакуации мирных жителей с завода в Мариуполе. В офисе генсека уточнили, что дискуссия об эвакуации людей будет продолжена с Минобороны России.

Ранее Гутерриш предложил создать международную контактную гуманитарную группу, чтобы скоординировать усилия России и Украины для обеспечения безопасности гуманитарных коридоров и подготовки к эвакуации гражданского населения в Мариуполе.

