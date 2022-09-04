Во Франции заявили о росте нефтегазовых доходов России благодаря санкциям Запада

Французский журналист Ленгле: Россия ежесекундно зарабатывает на нефти и газе 3700 евро

Французский журналист Франсуа Ленгле заявил, что ежесекундный заработок России на газе и нефти составляет 3700 евро. Такую сумму он назвал в своей авторской программе на телеканале RTL, отметив, что Россия «буквально купается в деньгах».

Журналист подчеркнул, что санкции не только не сказались негативно на нефтегазовых доходах Москвы, но даже поспособствовали их росту. По его оценке, доходы России от экспорта топлива увеличились на 40 процентов. Как объяснил Ленгле, это произошло потому, что санкции «подняли цены, развязав рыночные спекуляции». «Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег», — сказал Ленгле.

86 миллиардов евро заплатили европейские страны за топливо с 24 февраля, по словам Ленгле

Вместе с тем он обратил внимание на то, что пока Россия зарабатывает с помощью санкций, жителям западных стран приходится экономить и бороться с растущей инфляцией.

Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более 300 тысяч евро, и это не считая другие страны Франсуа Ленгле журналист

Заявления о неэффективности санкций звучат все чаще

Неэффективность западных санкций в отношении России также признавал обозреватель газеты Daily Express Джонатан Саксти. Он отметил, что «Россия находит пути на западные рынки через сторонние нефтеперерабатывающие заводы», поэтому все попытки ограничить ее экспорт будут возвращаться Западу в виде серьезных последствий для собственной экономики.

Обозреватель Die Welt Олаф Герземанн также указывал на провал санкций против России. Как отметил эксперт, торговля между странами продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку. А обозреватель American Thinker Томас Лифсон выразил мнение, что президент России Владимир Путин обвел Байдена вокруг пальца в энергетической войне.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что Россия выходит невредимой из ситуации с санкциями, наложенными европейскими странами из-за спецоперации на Украине. Политик указал на неэффективность санкций против России в краткосрочной перспективе. «Самая большая проблема с санкциями заключается в том, что они сильны, но будут работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — пояснил он. Канцлер Австрии Карл Нехаммер также убежден, что «интеллигентные» ограничения, включающие меры против российской экономики, сработают. «Но требуется время», — сказал он.

Последствия отказа от российских энергоносителей

Многие политики и предприниматели в Европе заявляют, что отказ от импорта российских нефти и газа может привести к негативным последствиям. В частности, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что отказ Германии от поставок энергоресурсов из России может спровоцировать рост цен на топливо. Генеральный секретарь Союза промышленников Австрии Кристоф Ноймайер также предрек опасность для австрийской экономики из-за эмбарго на поставки российской нефти.

Кроме того, члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун предупредили, что антироссийские санкции в итоге ударят по слабозащищенным слоям населения Германии и вызовут социальный протест. До этого депутат, второй секретарь Национальной ассамблеи Никарагуа Вильфредо Наварро назвал санкции против России бомбой замедленного действия и отметил, что они перерастают в социальные протесты.

В России указали на невозможность Запада отказаться от российских ресурсов

В свою очередь, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о провале введенных против Москвы западных санкций.

Главный вывод, который мы можем и должны сделать на основании опыта, полученного почти за последние шесть месяцев: антироссийские санкции полностью провалились. Это факт Михаил Ульянов постпред России в Вене

Кроме того, ранее член комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Белик отметил, что страны Запада не смогут отказаться от целого ряда ресурсов из России. По его словам, российские партнеры зависят от нефти, газа, руд, металлов, минеральных удобрений, при этом найти замену для части из них сложно, а для некоторых — и вовсе невозможно.

В июне Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.