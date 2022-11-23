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08:49, 23 ноября 2022Мир

В Китае обвинили США в создании ловушки для Евросоюза

GT: США используют НАТО как ловушку для истощения ЕС путем наращивания оборонного бюджета

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Американские власти создают ловушку для Евросоюза, манипулируя странами НАТО. С таким заявлением выступили авторы газеты из Китая The Global Times, ссылаясь на мнения местных экспертов.

Ловушка для Евросоюза

Журналисты обвинили США в создании ловушки для Евросоюза и подчеркнули, что Вашингтон обладает «недобрыми намерениями». По их мнению, страна использует методы давления на стран-участниц НАТО, требуя от них увеличить оборонный бюджет. Действия США приводят к подрыву экономики Европы, отмечается в материале.

С учетом разразившегося энергетического кризиса и серьезной инфляции в Евросоюзе увеличение ассигнований на оборону может вызвать волну еще большего общественного недовольства правительствами европейских государств. В итоге США будет легче влиять на руководство стран ЕС

The Global Times

Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт рассказала о трудностях с поставками военной помощи Украине. По ее словам, Германия находится «на абсолютной границе в плане того, что она может отдать».

Отношения с Россией

Директор департамента европеистики Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил, что энергетический кризис в Европе в первую очередь связан с разрывом отношений с Москвой. По его мнению, даже если некоторые страны найдут альтернативные источники поставок, «в обозримом будущем они по-прежнему будут страдать от высоких цен на энергоносители».

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Эксперт добавил, что энергетический кризис уменьшил конкурентоспособность ведущих европейских экономик. Он допустил, что антироссийская кампания повлечет за собой нарушение мировых цепочек производства, а также «систематически будет отражаться на поставках продовольствия, приводить к дефициту энергоносителей».

Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) введут потолок на покупку российской нефти. Ограничения вступят в силу 5 декабря. К этой дате Евросоюз предложил добавить переходный период, который будет длиться 45 дней. При этом страны Запада допустили, что уровень потолка цен может превысить планируемый интервал в 40-60 долларов за баррель.

Украинский кризис

Цуй Хунцзянь добавил, что под давлением США военная помощь Украине стала в Евросоюзе «политкорректной». Он привел мнение аналитиков, которые полагают, что план НАТО по увеличению оборонного бюджета европейских стран является способом Вашингтона шантажировать Евросоюз.

США и НАТО изо всех сил используют украинский кризис, чтобы усилить свое влияние в ЕС

Цуй Хунцзяньдиректор департамента европеистики Китайского института международных исследований

Специалист добавил, что США манипулируют странами Европы в условиях продолжающегося конфликта на Украине, пытаясь добиться своих стратегических целей. «ЕС ввергнет себя в еще больший хаос, если не будет действовать независимо и продолжит следовать за США», — заключили авторы материала.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры. Он подчеркнул, что не хочет вести диалог с Москвой «за кулисами». В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев меняет свою позицию о переговорах, поскольку «у них семь пятниц на неделе».

Спецоперация России на Украине

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. Он заявил о завершении частичной мобилизации 28 октября.

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Марина Совина
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